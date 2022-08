Luego de su destacada participación en la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, que fue un éxito a través de Netflix, la carrera de William Levy tomó un nuevo impulso y se convirtió en una de las estrellas más populares del momento.

Fue esta fama la que le permitió al artista cubano cambiar de aires y viajar a España, donde se unió a las grabaciones de Montecristo, una adaptación del clásico de Alejandro Dumas en la que tendrá el papel principal.

A esto se le suma que el actor ha sido muy solicitado por programas de entrevistas como “El Hormiguero” y, hace unos días, su conversación con Mercedes Milá, donde reveló detalles de su vida y carrera.

La carrera del actor se encuentra en su mejor momento tras haber protagonizado "Café con aroma de mujer" (Foto: William Levy / Instagram)

EL CUMPLEAÑOS DE WILLIAM LEVY

Recientemente, la celeb de Estados Unidos celebró sus 42 años en España, país en el que se encuentra aun grabando y donde fue relacionado con Vanessa Romero, por lo que pasó su día especial trabajando.

Sin embargo, el cubano se dio un tiempo para compartir un divertido video en el que agradeció los saludos y muestras de cariño que recibió por parte de sus seguidores.

“Hola, mi gente. Por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado hoy en un día especial. Cumpliendo 42 años... Ya me estoy poniendo... Pero igual yo me siento joven que es lo importante. Me estoy poniendo más madurito”, bromeó.

El galán de “Cuidado con el Ángel” indicaría que pasó su día trabajando, pero se dio un tiempo para responder los mensajes.

“Pero agradecido con todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo. Me hace sentir una persona muy afortunada y muy bendecida.[...] Les deseo de vuelta todo lo mejor del mundo. Se les quiere”, sentenció.

WILLIAM LEVY EN ESPAÑA

No se puede negar el éxito que ha tenido William Levy en España, donde ha llegado a subastar un beso en la boca para una fanática, y ha aprovechado para marcar distancia de Elizabeth Gutiérrez, su expareja con quien mantiene una buena relación.

“Por favor les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias”, compartió en sus redes sociales, en un pedido que fue secundado por la propia madre de sus hijos.