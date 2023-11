La espera terminó y por fin pudimos conocer cuándo llegará la tercera temporada de “Euphoria”, aunque la noticia, en lugar de sacarnos una sonrisa, nos dejó un sinsabor, toda vez que se anunció que retornará en 2025. Sí, así como lo leíste, el drama adolescente regresará después de tres años para sorpresa de muchos.

El anuncio fue dado a conocer por el CEO de HBO, Casey Bloys, en un evento donde se reveló cuáles son las principales producciones de Warner Bros. Discovery, conglomerado del que forma parte la plataforma de streaming. A la serie se sumaron títulos como “The Last of Us 2″, “The White Lotus 3″ y la precuela de “It”, titulada “Welcome to Derry”, todas previstas para 2025.

Zendaya es la protagonista de la serie juvenil "Euphoria", serie que es todo un éxito (Foto: HBO)

¿POR QUÉ “EUPHORIA 3″ SE ESTRENARÁ EN 2025?

Ante el anuncio de que “Euphoria 3″ llegará en 2025, los seguidores de la serie de Sam Levinson desean saber las razones por las que demorará su estreno; sin embargo, no se ha dicho nada al respecto.

Recordemos que en agosto de 2023, el creador del drama mencionaba que en la tercera entrega veía una tanda de episodios como una especie de “cine negro”. Mencionó que “[a través de los ojos de Rue] exploraróa lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto”.

Aunque no se ha dado a conocer por qué se retrasa el estreno de la serie juvenil, podríamos asumir que se debe al ajuste que se realiza a la trama, esto tras la repentina muerte, el 31 de julio, de Angus Cloud, el actor que interpretaba a Fezco.

Angus Cloud perdió la vida a los 25 años el pasado 31 de julio (Foto: HBO)

Como se recuerda, en el octavo y último capítulo de la segunda temporada, él estaba listo para ir a la obra escolar de Lexi; sin embargo, antes de salir de su casa, Custer decide hablar del asesinato de Mouse, pero todo se sale de control y termina apuñalado por Ashtray. En su afán de protegerlo, le pide que se vaya, pero este se encierra en el baño y usa todas sus armas contra la policía que logra entrar y detener a un herido Fez, quien grita a su hermano que se detenga.

Otra de las razones sería la salida de Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat. La propia actriz señaló que dejaba el drama juvenil porque se había casado de que estereotipen a su personaje; por lo tanto, no quería ser recordada como “la chica gorda”.

Volviendo a la temporada tres, se espera que retornen Zendaya, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Javon Walton, Storm Reid Eric Dane, entre otros.

Barbie Ferreira dio vida a Kat en "Euphoria" durante dos temporadas (Foto: HBO Max)