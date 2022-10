En las últimas semanas, Evan Peters se ha colocado como uno de los actores más populares gracias a su protagónico en “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, donde interpretó de manera magistral al infame asesino en la polémica serie Netflix.

Y es que el actor de 35 años ha demostrado su versatilidad en una gran variedad de papeles, desde el carismático Pietro en la saga de “X-Men” hasta “American Horror Story”, donde dio vida a varios oscuros personajes. Además, en esta última construyó una gran amistad con el director Ryan Murphy, quien no dudó en convocarlo para interpretar a Jeffrey Dahmer.

Sin embargo, el destino del actor parecía estar lejos de la serie de Netflix basada en “El carnicero de Milwaukee”, sino que el artista había pedido expresamente un cambio radical en sus papeles, algo que no sucedió.

Para interpretar a Jeffrey Dahmer, Evan Peters estudió varios detalles del asesino serial (Foto: Netflix)

EL PEDIDO DE EVAN PETERS A RYAN MURPHY

Recientemente, Ryan Murphy se presentó en una conferencia en el Teatro DGA de Los Ángeles, donde respondió varias preguntas relacionadas con la serie del asesino serial, además de “Watcher”, “El teléfono del Sr. Harrigan”, entre otras donde tuvo participación.

Fue aquí donde, de acuerdo con una publicación en The Hollywood Reporter, el director reveló que tras haber interpretado a tantos personajes con alteraciones en “American Horror Story”, quería alejarse del molde e interpretar a alguien “normal”, tal vez en una comedia romántica o algo similar.

Y es que en más de una década, muy pocos papeles interpretados por Peters se alejaban de la oscuridad, más bien lo mantenían en producciones estremecedoras, por lo que buscaba alejarse de la criminalidad y el suspenso.

Los personajes de Evan Peters en “American Horror Story” (Foto: FX)

El medio destacó que no se puede acusar a Murphy de no haberlo intentado, pues hizo que casi 100 actores pasaran por casting para encontrar al actor capaz de cargar con el papel del “Carnicero de Milwaukee”, pero ninguno lo convenció, por lo que le envió los guiones a Evan, quien terminó por aceptarlo.

“Me llamó al día siguiente y me dijo: ‘Es un gran desafío. Es tan difícil que tengo que decir que sí, aunque me aterra”, indicó Ryan.

Luego de esto, el actor demostró un gran compromiso con la serie, leyendo los libros inspirados en Jeffrey Dahmer, incluyendo informes psicológicos, confesiones y líneas de tiempo “en un intento de tratar de entender por qué hizo lo que hizo y la lucha que tenía con él”.