En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué pusieron punto final a las especulaciones sobre una presunta crisis en su relación y anunciaron su separación luego de una década de romance en la cual se convirtieron en padres de Milan y Sasha.

Luego de la ruptura, las celebs de España y sus representantes se encontraron en varias oportunidades en los juzgados para decidir el futuro de sus hijos, pues mientras el exfubolista catalán buscaba que se queden en Barcelona, la cantante colombiana tenía la intención de mudarse a Miami, algo que finalmente conseguiría con un acuerdo en el cual tuvo que hacer algunos sacrificios.

En medio de esto, mientras Shakira se enfocó en su carrera musical, estrenando “Monotonía”, la exitosa canción con Ozuna en la que desliza detalles de su ruptura, mientras que Piqué inició semanas después una nueva relación, esta vez con Clara Chía Martí.

Clara Chía y Gerard Piqué fueron captados en evento (Foto: GTRES)

LA MALA RELACIÓN DE CLARA CHÍA EN “KOSMO”

Desde su primera aparición de la mano del exdefensor español, la joven relacionista pública estuvo en el ojo de la tormenta, siendo acusada de ser la causante de la separación del futbolista y la cantante, algo que las personas cercanas a la pareja han negado, como Gemma Iglesias, la novia de Riqui Puig, excompañero del catalán.

Precisamente la exposición que logró Clara Chía hizo que se revelara que trabaja en Kosmos Global Holding S.L., la empresa de Gerard Piqué y que este último estaría asumiendo los gastos de su educación. Además de evitar a la prensa cerrando sus cuentas en redes sociales.

Sin embargo, todo esto también estaría trayendo problemas dentro de la organización, pues algunos de los integrantes de Kosmo habrían notado un cambio de actitud tras ser la novia oficial de Piqué, pues, según apuntó OkDiario, los compañeros de la joven de 23 años están hartos de ella y hasta echarían de menos a Shakira.

“Además de la diferencia de edad, también parece existir una diferencia de carácter. La humildad de una artista internacional contrasta con el papel de ‘diva’ que ejerce Clara”, apunta la web española.

Y es que luego de hacer oficial su relación con el jefe de la empresa, Clara Chía habría cambiado el madrugar, recorrer la ciudad y presentarse a diario por casi no ser vista e incluso adoptar actitudes que no habrían caído bien entre sus compañeros.

“Ahora ya no debe ni acudir al trabajo”, apunta el portal, que aduce esto a que la presión mediática la habría llevado al teletrabajo y a diseñar su propio horario, algo que solo se le permite a ella y no a otros de su equipo, que deben cumplir con sus labores normales.

“Chía ejerce de Shakira sin serlo”, pues “a sus 23 años ha conseguido un trabajo fijo en una empresa importante de Barcelona y también una relación estable”, apunta Gemma Meca, autora de la nota.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué hicieron oficial su relación (Foto: Revista ¡Hola!)

¿POR QUÉ CLARA CHÍA DEJÓ DE IR A TRABAJAR?

La versión de la web coincide con la brindada por Jordi Martín, corresponsal de “El gordo y la flaca” y uno de los periodistas que más activos ha estado respecto a la separación de Pique y Shakira, así como su nueva relación con Clara Chía.

“Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza”, explicó hace unas semanas.

De acuerdo con el paparazzi, el estreno de “Monotonía” cayó muy mal en la joven, que “está destrozada, ha dejado de ir al trabajo”.