“Grey’s Anatomy” es una de las series más longevas de la televisión estadounidense, y como se anunció en mayo del 2019, la ficción creada por Shonda Rhimes tiene una temporada 17 que se emitiría entre el 2020 y 2021. Sin embargo los planes del drama médico cambiaron debido a la expansión del nuevo Coronavirus, la pandemia mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a una orden de cuarentena obligatoria para evitar el contagio de más personas.

La producción general del programa de tv decidió suspender cualquier realización para prevenir más contagios por COVID-19. De esta manera, la temporada 16 cerró con el capítulo ‘Put on a Happy Face’ (16x21), que más ha servido como un cierre provisional por la imposibilidad de seguir produciendo más episodios para la serie. Esto ha llevado a dejar inconclusas algunas cosas sobre el drama médico.

Como por ejemplo la duda que se mostraba si es que Andrew DeLuca estaría bien mentalmente. En los últimos capítulos se mostró como el cirujano realizaba una acción heróica que casi le costó sus manos para siempre, pero lo que más le ha preocupado a sus seguidores es saber si tendría algún otro problema o no más hereditario.

Y al final todo esto se confirmó a través de la serie “Station 19”, un spin-off que avanza en paralelo al drama médico y cuyos argumentos se encuentran conectados. Entonces, ¿qué pasó exactamente con Andre DeLuca y por qué se mostró en “Estación 19”? Aquí te contamos lo que pasó con el personaje.

LA ENFERMEDAD DE ANDREW DELUCA

Andrew DeLuca tiene una enfermedad mental y se confirmó en "Station 19" (Foto: ABC)

La última temporada de “Grey’s Anatomy” mostró a un Andrew DeLuca con muchos problemas conforme avanzaban los capítulos. Las pistas sobre una posible enfermedad mental se hacían cada vez más evidentes e incluso su hermana Carina, interpretada por Stefania Spampinato, mencionaba que su padre había tenido un trastorno bipolar y tenía mucho miedo de que él heredara tal enfermedad.

En el último capítulo de la serie, todo pareció colapsar al rededor de él porque no reconocía lo que le pasaba, según Sensacine. Sin embargo, la confirmación definitiva se hizo durante un episodio de “Station 19”, específicamente el llamado “Bad Guy” (3x15) donde se confirmaba que efectivamente DeLuca es bipolar. Carina está saliendo con Maya (Danielle Sabre) durante la ficción de bomberos, por lo que fue así como se descubrió todo.

En una conversación de ambas, la hermana de DeLuca le comenta que su padre fue diagnosticado con este trastorno bipolar I, una condición que hace poco habían descubierto en el doctor de “Grey’s Anatomy”. Lastimosamente, no se dan más detalles acerca de cómo fue que lo descubrieron o si él lo sabe, ya que en teoría estos episodios iban a ir de la mano al verdadero final de la serie de doctores.

Maya Bishop descubre la condición del hermano de Carina en uno de los episodios de "Station 19" (Foto: ABC)

Considerando que ambas series tienen los mismos productores y a la misma showrunner, esta información está más que confirmada. Sin embargo tampoco se sabe cómo él lo tomará o cómo cambiará su relación con Meredith (Ellen Pompeo), ya que actualmente ella no está pasando por un buen momento al ser amenazada con la llegada de Hayes (Richard Flood).

Por ahora los fans deberán esperar a que “Grey’s Anatomy” reanude sus grabaciones de la temporada 17 para descubrir qué pasará con este personaje, si al revelarse su condición mental dejará de ser partícipe en el programa o si encontrarán alguna manera de que reciba tratamiento para su enfermedad y continúe su vida normalmente.

EL VERDADERO FINAL DE “GREY’S ANATOMY” 16

Grey's Anatomy: el verdadero final de la temporada 16 en 'Station 19' (Foto: ABC)

‘Put on a Happy Face’ (16x21) dejó a los fans de la serie creada por Shonda Rhimes con varias interrogantes, ya que en los capítulos faltantes muchas tramas pudieron retomarse o cerrarse definitivamente. Pero a modo de consuelo Vernoff reveló que los dos últimos episodios de “Station 19” incluirían pistas del verdadero final de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”.

“Irónicamente, cuando los fans vean los Episodios 15 y 16 de “Station 19″, probablemente tendrán una sensación de algo de lo que habíamos planeado para (el final original del drama médico de ABC)”, dijo la showrunner a TVLine. Los nuevos episodios del spin-off de “Grey’s Anatomy” se emitirá a comienzos del mes de mayo.

Sobre la temporada 17, Vernoff explicó que la trama sufrirá varios cambios: “Creo que tenemos que reiniciar, no sé hasta qué punto. Ciertamente no podemos simplemente filmar lo que iba a ser el episodio 22 y hacer que sea el estreno porque no fue diseñado como un estreno. Fue un episodio relativamente leve que siguió a un episodio que fue enorme. Así que seguro tendremos que reconsiderar muchas cosas.”

VIDEO RECOMENDADO

Grey's Anatomy 16 | Escena final