El “Grupo Firme”, liderado por Eduin Caz, hizo su estreno en el festival musical “Coachella 2022″ el último viernes 15 de abril ante miles de fanáticos que fueron a California, Estados Unidos, solo para verlos. No obstante, aquellos que por distintas razones no pudieron asistir al evento tenían la confianza de presenciarlos a través del streaming online que ofrecía la organización en su canal de YouTube; sin embargo, se llevaron una desagradable sorpresa.

La banda de música regional mexicana confirmó que continúa en un franco ascenso. Luego de tocar tres veces en el Foro Sol de Ciudad de México a recinto lleno -aproximadamente 65 mil espectadores en casa presentación- llegó la oportunidad de hacerlo en un festival tradicionalmente inglés, pero que en esta ocasión iba a tener miles de fanáticos de habla castellana en el campo esperando por los intérpretes de “Ya supérame”.

Y en efecto, pasada las 7 p.m., hora de California, Eduin Caz y compañía hicieron su aparición en la tarima y comenzaron su show por espacio de 50 minutos. Desafortunadamente solo quienes asistieron al Empire Polo Club pudieron divertirse con el espectáculo, pues en el canal de YouTube de “Coachella 2022″ no llegaron a transmitir online la presentación de los mexicanos.

"Grupo Firme" en plena presentación en "Coachella 2022" (Foto: Grupo Firme / Instagram)

¿POR QUÉ “COACHELLA 2022″ NO TRANSMITIÓ ONLINE EL CONCIERTO DE “GRUPO FIRME”?

Una vez iniciado el show del “Grupo Firme”, muchos usuarios en las redes sociales, principalmente en Twitter, empezaron a tagear y mencionar al festival para quejarse por la ausencia de la agrupación mexicana en la transmisión online, que contaba con tres canales en YouTube, pero ni así decidió darle cabida a los ganadores del Grammy Latino 2021 a Mejor Álbum de Música Banda, por el disco “Nos divertimos logrando lo imposible”.

En la previa al inicio del festival, en la web de “Coachella”, se había anunciado la programación para las transmisiones online y “Grupo Firme” no aparecía en el cartel, pero más de uno pensó que fue un error involuntario. Lamentablemente a la hora del concierto comprobaron que no era así. “¿Qué está pasando?, ya pasó Grupo Firme”, “No van a transmitir a Grupo Firme, se me hace una falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios que circularon por Twitter.

Viendo los streams en vivo de Coachella y en los 3 canales de YouTube, los fanáticos de Grupo Firme se quejan de que no pasan su grupo en la transmisión.

Tienen razón. Con la excepción de Harry Styles, ningún otro artista del cartel de hoy vende más entradas en los EEUU que ellos — Its Music and I Like It (@ElMelomano1) April 16, 2022

Tras varios minutos de comerciales en los canales de YouTube, la transmisión continuó y ni “Grupo Firme” ni la brasileña Anitta aparecieron, simplemente se los saltaron y continuaron con la presentación de Carly Rae Jepsen.

USUARIOS EN REDES ACUSAN DE XENOFOBIA Y RACISMO A “COACHELLA″ POR NO TRANSMITIR CONCIERTO DE “GRUPO FIRME”

Confirmado que no transmitirían la presentación de “Grupo Firme”, los fanáticos de la agrupación tijuanense continuaron descargando su molestia en redes sociales y empezaron a acusar al festival de xenófobo y racista con los latinos. Un usuario -en inglés- calificó el acto de “latinofobia”. Por ahora, la organización del festival no se ha pronunciado al respecto, ni ofrecido las disculpas del caso a los seguidores de la banda.

Coachella not streaming grupo firme is latinophobic — steph 🍒 (@goldennsteph) April 16, 2022

grupo firme isn’t getting live streamed???? this is racist pic.twitter.com/6h82TyitSa — cindy (@speckldface) April 16, 2022

Más allá del impase y las molestias ocasionadas, “Grupo Firme” agradeció a los espectadores que se hicieron presentes en el festival a través de sus historias de Instagram.

El "Grupo Firme" se presentó en el festival de "Coachella 2022" (Foto: Grupo Firme / Instagram)