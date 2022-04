La segunda temporada de la telenovela “Infiel” ha llegado cargada de impactantes episodios que sorprenderán a los fans de este gran éxito otomano que es uno de los más vistos en España. Este domingo 17 de abril se verá a Volkan que tratará de volver con Asya y se lo cuenta a Selçuk asegurando que nunca renunciará al amor de la doctora. Por otro lado, Derin enfrenta a Asya y le deja en claro que el arquitecto le pertenece.

La historia del triángulo amoroso que involucra a Asya, Volkan y Derin es protagonizada por los reconocidos actores otomanos Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen, respectivamente. Gracias a estos papeles su popularidad ha incrementado no solo en Turquía, sino en países como España, Estados Unidos y algunos de América Latina.

Asya, Volkan y Ali en "Infiel" (Foto: Medyapim)

Estrenada originalmente con el nombre de “Sadakatsiz”, la telenovela “Infiel” se ha convertido en una de las producciones más exitosas de Turquía, pues, desde que fue estrenada en septiembre del 2020 en España la sintonía ha ido en aumento.

Lo que llamó la atención del capítulo 32 fue que Derin reaparece postrada en una silla de ruedas sin poder movilizar la mitad del cuerpo tras el accidente que tuvo; sin embargo, esto será una nueva estrategia para retener a Volkan.

La segunda temporada de "Infiel" sorprendió a todos cuando aparece Derin en silla de ruedas (Foto: Antena 3)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 33 DE “INFIEL” TEMPORADA 2?

Luego que Asya se recuperara totalmente del accidente pasa buenos momentos en compañía de Volkan y su hijo, Alí quienes acuden a la boda de Bahar y Melih. Pero una fotografía donde aparecen los ex esposos bailando generará la furia de Derin quien amenaza cobrar venganza.

Derin puede caminar

Cuando todos creían que Derin había pagado muy caro sus maldades y que quedó parapléjica una gran sorpresa se ve en “Infiel”. La joven se levanta de la silla de ruedas y da varios pasos por sí sola. Asimismo se ve que sostiene un cuadro con la foto de ella junto a Volkan y a su pequeña hija.

Con su mirada demuestra que no permitirá que Asya le quite el amor del arquitecto.

Derin engañó a todo el mundo fingiendo que no podía caminar (Foto: Antena 3)

Derin le dice a Asya que Volkan le pertenece

Derin decidida a vengarse de Asya acude al hospital donde trabaja la doctora para informarle que Volkan aún es su esposo y que no siga involucrándose con él.

Frente a frente ambas mujeres dan sus puntos de vista y Derin le exige a la doctora que “no se aproveche de su situación” debido a que aún está parapléjica.

“Volkan me pertenece”, expresa muy furiosa Derin y no permite que Asya se defienda.

Derin va al hospital en busca de Asya y la enfrenta (Foto: Antena 3)

Volkan piensa que Asya lo está perdonando

Selçuk conversa con Volkan. El arquitecto le indica que la doctora casi muere por su culpa y también se responsabiliza por la conducta de Derin.

“Asya jamás me ha culpado de ello. Eso significa que Asya me está perdonando poco a poco”, dice Volkan.

El joven le dice que la doctora no pensaría jamás en vengarse porque no es como él y no piensa ni siquiera en la venganza.

Volkan le dice a Selçuk que continuará su lucha por reconquistar a Asya (Foto: Medyapım)

Selçuk le dice a Volkan que se olvide de Asya

Selçuk le dice a Volkan que Asya jamás volverá con él y con el tiempo tendrá que renunciar a su amor. También trata de hacerlo enternder que Derin le dio a una hija y lo necesita.

“Sé que quieres lo mejor para Derin pero vas a vender la casa a sus espaldas, tus actos te contradicen”, dice Selçuk.

El arquitecto le dice que la casa que venderá es porque él mismo la construyó. Además, le dice al joven que que tratará de formar una familia con la doctora.

“No renunciaré, nunca lo haré, es imposible. Cuando Asya me vea sus ojos volverán a sonreír. No puede amar a ninguna otra persona”, dice Volkan.