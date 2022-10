La telenovela turca “Infiel” (“Sadakatsiz”) está llegando a su fin en España. Tras más de un año de transmisiones desde la señal de Antena 3, la producción protagonizada por Cansu Dere se despide siendo considerada una de las favoritas del público del país europeo.

En su entrega del 16 de octubre, fuimos testigos de lo que ocurrió con nuestros protagonistas luego de los sucesos del anterior episodio. Así, descubrimos que Derin está cada vez más recuperada, Volkan sigue en la cárcel y Ali se muestra muy decepcionado de su padre.

¿Quieres saber más al respecto? En las siguientes líneas, conoce 5 cosas que pasaron el domingo 16 de octubre del 2022 en la telenovela turca “Infiel”, durante el capítulo 59 emitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN “INFIEL” EL DOMINGO 16 DE OCTUBRE?

1. Derin sale de la clínica psiquiátrica

Un mes después de su intento de suicidio, Derin sale de la clínica psiquiátrica acompañada de su madre. Es así que le agradece a Gönül por estar siempre a su lado. La mujer, simplemente le responde que está feliz de verla bien: “Estoy muy orgullosa de ti”.

Antes de retirarse de su habitación, Derin pregunta si “él” la está esperando fuera. Gönül se asusta pensando que se refería a Volkan. Sin embargo, era Onur el nombre que la joven tenía en mente.

Derin sale de la clínica psiquiátrica y se abraza con su madre (Foto: Medyapım)

2. Ali decepcionado de Volkan

Derya parece ser la única preocupada por Volkan en prisión. Lo cierto es que Ali lo visitó un día y su padre le dijo que todo lo que hizo fue pensando en él y en su futuro. Al oírlo, el hijo de Asya lo enfrentó y le explicó que, en realidad, sabe que actuó de manera egoísta, a favor de su propio beneficio. A continuación, se retiró del lugar.

Tras esta discusión, el muchacho se siente muy molesto y no sabe si debería ir a su graduación, porque no quiere que la gente lo juzgue por el delito de su papá. No obstante, su madre le recuerda que la vida sigue y que no debería sentirse avergonzado por lo que ha hecho Volkan, ya que no es su culpa.

Ali decepcionado de Volkan (Foto: Medyapım)

3. Derin y Asya hacen las paces

Por otro lado, Derin decide buscar a Asya y hacer las paces. En ese sentido, se presenta en la casa de la doctora y le agradece por ayudarla: “Quería darte las gracias porque Zeynep casi se queda sin madre”.

Enseguida, la joven le manifiesta que intentará dejar atrás todos los daños que se hicieron mutuamente. Además, le indica que se ha dado cuenta de que Volkan no amaba a ninguna de las dos. Por eso, ahora es libre.

Derin y Asya hacen las paces (Foto: Medyapım)

4. Asya le pide a Derin un favor

Al darse cuenta de que no es justo para Ali ni para la pequeña Zeynep que su padre siga en la cárcel, Asya le pide a Derin que retire la denuncia en contra de Arslan. Según su punto de vista, los niños no deben pagar por los errores de los adultos.

Asimismo, la doctora le devuelve a Derin las propiedades que el hombre puso a nombre de su hijo. Entonces, Volkan recibe la gran noticia: pronto dejará de ser un recluso.

Volkan saldrá de prisión gracias a la intervención de Asya (Foto: Medyapım)

5. Ceren se marcha hacia Estambul

Finalmente, Ceren toma una drástica decisión al ver que no puede convivir con la felicidad de Selçuk y Nil: se marchará hacia Estambul. De esta manera, le explica al papá de su futuro bebé que hará esto por su bienestar y por el del pequeño.

El joven le pregunta si podrá acercarse a su hijo. Ella lo confirma y le dice que no permitiría que su niño crezca sin padre. Inmediatamente, ambos se abrazan por última vez. ¿Qué sucederá con este y los otros casos? Lo sabremos en la próxima entrega de la producción otomana.

Ceren se marcha hacia Estambul (Foto: Medyapım)

¿CÓMO VER “INFIEL” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Infiel” puede verse cada domingo, a través de Antena 3 en España. Tras el estreno de “Secretos de familia”, ahora su horario es desde las 23:30 horas.

También puedes observar las recientes entregas de la serie desde la plataforma Atresplayer Premium. Solo necesitas de una suscripción para disfrutar de los episodios, adelantos exclusivos y material adicional de la ficción.