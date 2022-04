¿Cuál es el horario y cómo ver el nuevo capítulo de “Inocentes”? La exitosa producción turca protagonizada por Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar estrenará su episodio número 65 que traerá miles de sorpresas. Safiye tomará una drástica decisión y le devolverá los anillos a Naci, pero quienes se verán envueltos en una gran discusión son Ceylan y Han motivo por el cual la mujer va en su auto y termina chocándose ¿Qué pasará con ella?.

Estrenada originalmente como “Masumlar Apartmani”, la telenovela “Inocentes” es un drama psicológico que se ha convertido en una de los más famosos de Turquía. “Almas heridas” está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

La telenovela "Inocentes" es una de las preferidas por el público en Turquía (Foto: captura de pantalla / YouTube)

“Inocentes” llegó a las pantallas de Turquía el 15 de septiembre del 2020 y debido a su gran popularidad pudo cruzar fronteras y llegar a Estados Unidos, España y algunas naciones de América Latina.

Los fans de esta telenovela pueden ver cada uno de los capítulos a través de la señal de TRT 1 en Turquía. Pero eso no es todo, pues, también pueden continuar disfrutando de esta producción mediante la plataforma digital de YouTube.

En el capítulo anterior se observó como la doctora trata de apoyar a Safiye para que no se sienta sola en la vivienda, pero la mujer aún no puede asimilar esa situación. Por otro lado, Ceylan se preocupó mucho por Han luego que recibiera la llamada de Naci lo que encendió las alarmas.

Safiye se reencuentra con Naci, pero no salió como esperaba (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER ONLINE EL CAPÍTULO 65 DE “INOCENTES”?

El capítulo 65 de la telenovela “Inocentes” será emitido el martes 5 de abril del 2022 a las 20:00 horas (hora local) a través del canal TRT 1, en Turquía.

Este episodio también puede ser visto en el canal oficial de YouTube de la serie turca “Masumlar Apartmani” de manera online y subtitulada al español y otro idioma disponible en dicha plataforma.

"Inocentes" fue estrenada en Turquía el 15 de septiembre del 2020 (Foto: captura pantalla)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 65 DE “INOCENTES?

Naci quiere ver a su esposa y al ver que Safiye viene teniendo buena mejoría se dirige a su puerta para poder apreciarla. Entre tanto, la doctora se esfuerza porque la mujer pueda salir de su casa.

Pero Safiye aún no confía en ella misma y no cree lograrlo, pero también se suma otro problema y es poder sacar la voz de su madre Hasibe. Sin embargo, al encontrarse con alguien todo podría cambiar.

Safiye, quien vio a una mujer en la habitación de Naci, piensa que el hombre la está engañando y decide devolverle los anillos.

El actor turco Tansel Öngel interpreta al profesor Naci en la telenovela “Inocentes” (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Naci no puede creer eso y le pide a Safiye que le explique qué pasó, pero Han echó de su casa a Naci.

Por otro lado, a Gülben y Esat los invade la emoción de conocer el sexo de su bebé. Pero Gülben tiene muchas interrogantes en mente.

Sin embargo, Esat regaña a Gülben, quien miraba a su hermana. “Si quieres ponerte en peligro, ven aquí, pero no puedes arriesgar la salud de mi bebé”, indicó.

Gülben y Esat es una de las parejas más famosas en la telenovela Inocentes (Foto: OG Medya)

Ceylan acude al departamento a ver a Han con la excusa de visitar a Safiye, pero luego los dos primeros deciden acudir al terapeuta pero los malos entendidos continúan y tienen una gran discusión debido a que el hombre le dice que fue él quien más sufrió.

Pero Ceylan está muy afectada con esta respuesta y subió a su auto con rumbo desconocido perdiendo el control y termina chocando.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 64 DE “INOCENTES?

La angustia estaba preocupando a Naci, pero cuando ve que Safiye está mejor la alegría invade su corazón y las preocupaciones se van.

Por su parte, la doctora decide apoyar a Safiye para que la casa sea habitable y no esté sola; sin embargo, Safiye aún no puede asimilar la situación y no está segura de poder lograrlo. Ese no será su único problema, pues, continuará esforzándose para reprimir la voz de Hasibe, pero la llegada de alguien la sorprenderá aún más.

Entre tanto, Ceylan estaba preocupada por Han desde que recibió la llamada telefónica de Naci. Con gran fuerza de voluntad decide ir al apartamento con la excusa de visitar a Safiye. Tras esa visita fugaz decide volver a escuchar a su corazón, pero con una condición.

Por otro lado, Naci escuchará la conversación entre Han y Anıl causando una gran molestia en él. Pero quien no tendrá suerte es Neriman al sufrir un gran colapso después de lo que aprende y desaparece. Esto enciende las alarmas de Gülben quien le pide ayuda a Ege.

Llegó el momento de la boda y cuando todos van al evento, Safiye piensa que está sola en el apartamento, pero no sabe que hay una persona especial viéndola frente a la puerta.