¿Cuál es el horario de “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmani”, una de las más vistas a nivel internacional, estrenará nuevos capítulos durante la semana del 7 al 11 de febrero. La producción sigue ganando seguidores por su intrigante trama protagonizada por las estrellas Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar y Farah Zeynep Abdullah.

La ficción está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu y debutó en la televisión el 15 de setiembre de 2020.

Con el pasar de sus episodios, la serie otomana consiguió ganar una mayor popularidad, sobre todo por la exploración de la salud mental en sus personajes.

En Turquía, la novela ha conseguido ser renovada por una segunda temporada que se viene emitiendo desde el 14 de setiembre de 2021 a través de la señal de TRT 1. Pero la historia también ha llegado a otras partes del mundo como España.

Inci y Han en un tenso momento de "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿QUÉ HORARIO TIENE “INOCENTES” DURANTE ESTA SEMANA?

La telenovela turca “Inocentes” se emite en España por medio de la señal de Antena 3, los lunes y martes, de acuerdo a su parrilla televisiva actualizada de la semana del 7 al 11 de febrero.

Por ello, este lunes 7 y martes 8 de enero, la producción también conocida como “Almas heridas”, aparecerá en el mencionado canal de televisión en el horario de las 22:45 horas, según información oficial del canal español.

El canal de televisión estrenó la serie otomana “Masumlar Apartmani” en julio de 2021 como reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”), protagonizada por la reconocida actriz Özge Özpirinçci como la heroína Bahar.

Lunes 7 de febrero a las 22:45 horas.

Martes 8 de febrero a las 22:45 horas.

Birkan Sokullu como Han, el protagonista de "Almas heridas". (Foto: OG Medya)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INOCENTES”?

Los nuevos capítulos de “Inocentes” que se verán por Antena 3 estarán marcados, sobre todo, por una noticia que recibirá Inci en la telenovela turca.

La joven protagonista se encuentra embarazada. A pesar de que debería ser una gran felicidad para la familia, la protagonista no se siente del todo alegre porque no quiere que su bebé crezca en un entorno inestable y lleno de conflictos.

“No voy a criar un hijo contigo”, es lo que le dirá Inci a Han, su esposo, quien está muy ilusionado por convertirse en padre. La tensión entre la posible huida de Inci y las acciones drásticas de Han serán el principal condimento de los episodios de esta semana de “Almas heridas”.

Inci, furiosa, en una episodio de "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

Por otro lado, para los que se acercan por primera vez a la novela, “Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

Safiye y Gülben, las hermanas de Han, en "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INOCENTES”?