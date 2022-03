Akın Akınözü logró ganarse los corazones de todos con el personaje de Miran en “Hercai”, que protagonizó con Ebru Şahin y que les permitió ganar popular internacional. Tras la ficción, el actor turco continuó con un nuevo proyecto, “Kaderimin Oyunu”, donde interpreta a Cemal Kaya, y con quien busca seguir conquistando la audiencia. No obstante, la telenovela turca puede ser cancelada pronto.

“Kaderimin Oyunu” o “El juego de mi destino” cuenta la historia de Asiye, una mujer fuerte de 30 años y madre de dos hijos, que sufrió en su infancia al perder a su madre y ser criada por la mujer de su padre. La serie se transmite por Star TV y es protagonizada por Akın Akınözü, Öykü Karayel y Sarp Apak.

Antes del estreno, Akın Akınözü había generado una gran expectativa por su nuevo papel; sobre todo entre sus fans de todo el mundo. De hecho, el actor turco tuvo un buen proceso de preparación y prueba de ello es que tan solo en los primeros capítulos, sus seguidores de olvidaron de Miran y comenzaron a adorar a Cemal. Sin embargo, la historia no fue tan efectiva como se esperaba.

Akın Akınözü en uno de los capítulos de “Kaderimin Oyunu”, interpretando a Cemal Kaya (Foto: NG Medya)

¿LA SERIE DE AKIN AKINÖZÜ, “KADERIMIN OYUNU”, SERÁ CANCELADA?

El interés de la audiencia en los primeros episodios de “Kaderimin Oyunu” fue tan alto que esto hizo que se hablara mucho de los actores principales. Pero ese interés fue disminuyendo a medida que avanzaba los capítulos y la historia continuaba. El episodio 11 de la ficción se transmitió el viernes 4 de marzo y las calificaciones estuvieron por debajo del promedio. Esta situación da el mensaje de que el interés de la audiencia sigue en bajada.

Por otro lado, sobre Akın Akınözü no se habla tanto en las redes sociales como cuando era parte de “Hercai”; además, el personaje de Cemal Kaya no recibió tanta respuesta de la audiencia como Miran Aslanbey, aunque el actor dio un nuevo paso en su carrera en su nueva serie, no pudo crear una oportunidad para volverse aún más popular y multiplicar sus fans.

No obstante, “Kaderimin Oyunu” seguirá al aire. El viernes 11 de marzo llegará a las pantallas con un nuevo episodio, el número 12, en el que el dramatismo aumentará. Cabe mencionar que Star TV ha pactado con la productora para la segunda temporada; aunque si el rating sigue bajando más, es probable que haya algún problema con la realización de una nueva tanda de capítulos y eso llevaría a considerar una cancelación.

El personaje de Akın Akınözü en “Kaderimin Oyunu”, Cemal Kaya, no ha podido conquistar a la audiencia (Foto: NG Medya)

¿DE QUÉ TRATA “KADERIMIN OYUNU”?

Asiye fue criada por su madrastra y tuvo una infancia difícil. Conoció a Cemal, con quien se escapa de su casa y al poco tiempo se casan. La pareja tiene dos hijos, Nergis y Umut, y pasan tiempos difíciles debido a dificultades económicas. Un día, Cemal deja a Asiye y a sus dos hijos por una vida mejor debido a la tentación de una mujer rica llamada Helin.

A pesar de todas las imposibilidades, Asiye se dedica a la felicidad de sus hijos y trata de vivir sin hacerles sentir la ausencia de su padre. Sin embargo, toda su vida da un vuelco con el desastre que le sucedió a su hija Nergis. Luego del incidente, la mujer debe tomar un camino irreversible para proteger a sus hijos, pero aquí conoce a Mahir, quien decide ayudarlos. Desde ese momento, sus vidas cambian por completo. Gracias a Mahir, Asiye y sus hijos se refugian en la Mansión Demirhan, pero este asilo no será una salvación, sino el comienzo de una nueva guerra.