La edición número 95 de los Premios Óscar nos dejó momentos sumamente inolvidables a lo largo de su realización. Uno de ellos fue la coronación del actor vietnamita Ke Huy Quan como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en “Everything Everywhere All At Once”. Sin embargo, su ascenso al primer nivel actoral de Hollywood esconde varios secretos de por medio.

Luego de recibir su primera estatuilla dorada de la Academia, Ke Huy Quan no soportó la emoción y logró emocionarse hasta las lágrimas durante su premiación. Eso sí, el histrión no dudó en agradecer a todas las personas que lo ayudaron en su profesión, en especial, a su mujer y su familia.

“Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, me dijo que algún día llegaría mi momento”, comentó el actor de 51 años en el escenario de los Óscar.

Asimismo, recordó el gran esfuerzo que realizó para poder llegar a la cima de su carrera y cumplir su más grande sueño en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El actor Ke Huy Quan acepta su Óscar por Mejor actor de reparto. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

“Mi viaje empezó en un bote para refugiados y terminé aquí en la industria más grande del cine. Dicen que historias como la mía solo pasan en las películas y no puedo creer que me esté sucediendo a mí. Este es el verdadero sueño americano”, sostuvo Ke Huy Quan durante su discurso.

LA HISTORIA DE KE HUY QUAN EN EL CINE

Si bien saltó a la fama este 2023 tras en la ganadora del Óscar, lo cierto es que el vietnamita ya habría tenido ciertas apariciones junto al mítico Harrison Ford en la cinta “Indiana Jones and the Temple of Doom”.

Al año siguiente de tal film, también apareció en “Los Goonies”, situándose como una promesa actoral durante toda la década de los 80 a nivel internacional.

Lastimosamente para él, su fama desapareció en un abrir y cerrar de ojos, pasando de ser un talento juvenil a un actor en búsqueda de oportunidades. “Pensé que el camino a seguir sería fácil. Chico, estaba equivocado. Entonces, ser un actor asiático a finales de los 80 y principios de los 90 era aún más difícil. Lo triste fue que no sabía que mi carrera como actor tenía una fecha de vencimiento antes de estar listo para renunciar”, dijo el artista al medio “LA Times”.

No obstante, Ke no desistió y optó por estudiar a profundidad el mundo de la actuación. Es así que logró graduarse de la escuela de cine de la USC en 1999, dedicándose inicialmente como ayudante de cámara.

Sumado a eso, el histrión también ayudó a patentar coreografías y escenas de riesgo con Cory Yuen en la década de los 2000, y, por si fuera poco, laboró como ayudante de dirección de Wong Kar – Wai en “2046- Los Secretos del Amor”.

Y aunque le fascinaba la actuación y el mundo del cine, Quan admite que había épocas en que las ganas y la motivación faltaban en su hogar. O al menos hasta que vio “Crazy Rich Asians” en 2018, cinta que, curiosamente, fue estelarizada por Michelle Yeoh, su flamante coprotagonista.

En esta imagen se aprecia a Harrison Ford y a Ke Huy Quan muy emocionados en el escenario del Dolby Theatre. (Foto: El Mundo / YouTube)

Así, de producción en producción, Ke terminó dando vida a Waymond Wang, el papel más importante de su carrera y que terminó por situarlo en lo más alto del cine mundial.

TAMBIÉN TUVO DIFICULTADES EN LA VIDA

Ke nació en Saigón, precisamente, justo después de la guerra con Estados Unidos. Su infancia fue una constante de mudanzas sin éxito, razón por la que sus padres se dividieron y terminaron escapando por completo.

En 1978, su mamá se llevó lejos de Vietnam a tres de sus hermanos hacia Malasia, mientras que su padre se fue con Ke y cinco hermanos a un campo de refugiados de Hong Kong.

Ke Huy Quan, en una escena de “Todo a la vez en todas partes”.

“Yo era tan joven”, señala, “que no entendía por qué abandonábamos el lugar que llamábamos hogar para subirnos a un barco en mitad de la noche con 3.000 personas”. Esto en referencia al descanso de los refugiados dentro del barco.

Finalmente, fue en 1979 que el actor logró reunirse con los demás miembros de su familia en un aeropuerto de Los Ángeles para mudarse a Chinatown. Una digna historia de un ganador de Óscar.

