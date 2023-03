Una de las categorías más reñidas en la edición 95 de los Premios Oscar, que se llevará a cabo el domingo 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, es la de Mejor Actriz. Michelle Yeoh y Cate Blanchett son dos de las favoritas para quedarse con la estatuilla gracias a su gran interpretación en “Todo en todas partes al mismo tiempo” y “TÁR”, respectivamente.

“Everything Everywhere All at Once” (“Todo a la vez en todas partes” en España), película dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, es una de las grandes favoritas de la noche con un total de 11 nominaciones por lo que su protagonista podría levantar el codiciado premio.

Mientras Cate Blanchett ya cuenta con dos premios Oscar a la mejor actriz de reparto por “El aviador” en 2005, y “Blue Jasmine” en 2014, para Michelle Yeoh podría tratarse del primer Premio de la Academia. Sin embargo, la última publicación en su Instagram podría perjudicarla.

Michelle Yeoh es al primera actriz asiática en ser nominada a los Oscar (Foto: Michelle Yeoh/ Instagram)

EL POLÉMICO ARTÍCULO QUE PUEDE PERJUDICAR A MICHELLE YEOH

Aunque ya eliminó la publicación, la protagonista de “Todo en todas partes al mismo tiempo” compartió unas capturas de un artículo de Vogue que critica la nominación de Cate Blanchett. El texto se titula: “Han pasado más de dos décadas desde que tuvimos una ganadora no blanca a la mejor actriz. ¿Cambiará eso en 2023?”.

La última actriz no blanca en ganar el Oscar a Mejor Actriz fue Halle Berry, quien pasó a la historia como la primera mujer afroamericana en ganar el Premio de la Academia gracias a su interpretación en “Monster’s Ball”, película del 2002 dirigida por Marc Forster.

“Los detractores dirían que la de Blanchett es la actuación más fuerte -la veterana actriz es, indiscutiblemente, increíble como la prolífica directora Lydia Tár-, pero cabe señalar que ya tiene dos premios Oscar (a la mejor actriz de reparto por ‘El aviador’ en 2005, y a la mejor actriz por ‘Blue Jasmine’ en 2014). Un tercero quizás confirmaría su estatus como un titán de la industria pero, considerando su trabajo expansivo e incomparable, ¿todavía necesitamos más confirmación? Mientras tanto, para Yeoh, un Oscar sería un cambio de vida: su nombre siempre estaría precedido por la frase “Ganadora del Premio de la Academia”, se puede leer en el artículo.

La publicación que Michelle Yeoh compartió en su redes sociales (Foto: Michelle Yeoh/ Instagram)

“CRIMINALMENTE INFRAUTILIZADA EN HOLLYWOOD”

“Además, esto debería dar como resultado que (Michelle Yeoh) obtenga papeles más sustanciosos, después de una década de ser criminalmente infrautilizada en Hollywood”, también se indica en la publicación de la actriz de origen chino.

A pesar de que Michelle Yeoh eliminó su publicación, no ha tardado en hacerse trending topic en Twitter. ¿Qué consecuencias tendrá para la actriz de “Todo en todas partes al mismo tiempo”?