Gloria Trevi regresó a las pantallas de la televisión para ser parte de un reality show que viene dando la hora. Se trata de “La Casa de los Famosos México” donde los participantes recibieron con los brazos abiertos a la intérprete de “Pelo suelto”. Para ello, previamente, la artista mexicana envió misteriosos mensajes. Aquí te contamos todos los detalles.

Gloria Trevi es una cantante que brilló durante los años 80 y 90, pero ha continuado realizando música. En paralelo decidió volver a la televisión, pero en esta ocasión a “La Casa de los Famosos México”, el reality show que es uno de los más importantes y que genera tendencia en las redes sociales.

Lo que al inicio aparentaba ser únicamente un simple regalo por parte de la mexicana resultó siendo una gran sorpresa tanto para los concursantes como para el público en general.

Gloria Trevi es una destacada cantante mexicana (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

LOS REGALITOS DE GLORIA TREVI

“Les envío un presente para que tengan una dulce tarde. Con cariño, Gloria Trevi”, fue la nota que todos los concursantes leyeron al llegar un presente.

Ello pasó como un simple obsequio aunque posteriormente se revelaría la gran sorpresa.

¿CÓMO FUE EL INGRESO DE GLORIA TREVI A LCDLF?

Los concursantes de “La Casa de los Famosos México” no pudieron ocultar su alegría cuando vieron a Gloria Trevi ingresar por la puerta principal. Esto pudo verse a través de las cámaras de seguridad que siempre monitorean lo que ocurre dentro de las cuatro paredes.

Con una maleta en la mano y una gran sonrisa la mexicana recibió el saludo de sus nuevos compañeros quienes le dieron la bienvenida.

Gloria Trevi en uno de sus tantos conciertos (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

¿POR CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ GLORIA TREVI EN LA CASA?

Esta es una pregunta que muchos se han hecho. Sin embargo, fue la propia Gloria Trevi quien despejó esta gran duda asegurando, según Infobae, que no le gustaría estar en “La Casa de los Famosos México” por mucho tiempo, pues hay otros asuntos de índole laboral que debe atender, pero que se sisente feliz en ese lugar.

LAS PALABRAS DE GLORIA TREVI

Gloria Trevi dejó ver lo emocionada que está al haber ingresado al famoso reality show y agradeció mucho a quienes la apoyaron.

“Hola a todos, ¿cómo están?, besos. Me he sentido super feliz, contenta, muy bien acogida, porque veo muchas caras familiares, amigables, que me han acompañado de muchas maneras (...) mucha gratitud con aquellos que me han defendido”, precisó según Infobae.

FICHA PERSONAL DE GLORIA TREVI

Nombre: Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1968

15 de febrero de 1968 Lugar de nacimiento: Monterrey (México)

Monterrey (México) Edad: 54 años

54 años Nacionalidad: mexicana

mexicana Padres : Manuel Treviño y Gloria Ruiz

: Manuel Treviño y Gloria Ruiz Cónyuge : Armando Gómez (matr. 2009)

: Armando Gómez (matr. 2009) Hijos : 3

: 3 Ocupación: Cantante, compositora, actriz, productora y empresaria

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO DE GLORIA TREVI

La cantante mexicana Gloria Trevi le jugó una broma pesada a su esposo Armando Gómez y grabó cada detalle en un video que colgó en sus redes sociales