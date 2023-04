Desde que oficializaron su romance en redes sociales, los famosos Jesús Mosquera y Esmeralda Pimentel no han hecho nada más que demostrar su amor en público. Prueba de ello, fueron las palabras de admiración que se dedicaron el exfutbolista y la actriz de 33 años durante la alfombra roja de los Premios Latino.

Bien dicen que todo amor funciona mejor cuando es mutuo, y prueba de ello es la admiración que se tienen Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera, dos de los novios del momento en el panorama actoral en español.

En ese sentido, y teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa la histrionisa gracias a “Montecristo”, podemos deducir que la vida de Esmeralda ha sido color de rosa durante los primeros meses de 2023.

La primera foto de ambos actores fue publicada a mediados de febrero de 2023 (Foto: Esmeralda Pimentel / Instagram)

Aunque su condición de estrellas juveniles les ha impedido disfrutar su relación como quisiesen, nunca está demás dedicarse unas palabras de admiración y apoyo hacia el otro, y nada mejor que un festival como los Premios Latino para hacerlo.

LAS PALABRAS DE ESMERALDA PIMENTEL A JESÚS MOSQUERA

Si bien no posaron junto ante los lentes de los paparazzis y fotógrafos, tanto Pimentel como Mosquera tuvieron unas emotivas dedicatorias cuando respondían a las preguntas de la prensa.

“Creo que lo que se ve, no se oculta. El amor hay que presumirlo”, señaló Pimentel en clara referencia a Mosquera.

La actriz dejó en evidencia su admiración por Jesús (Foto: Esmeralda Pimentel / Instagram)

“¿Te gusta el hecho de que él (Jesús Mosquera) sea español”, le cuestionó una reportera de “¡Hola!”, a lo que la histrionisa respondió sin miedo alguno. “Me encanta España, entonces, imagínate”.

JESÚS MOSQUERA TAMBIÉN ADMIRA A ESMERALDA

Por su parte, Mosquera no tuvo reparos en admitir el orgullo que siente por Esmeralda, a quien la situó en la parte más alta del panorama actoral hispano. “¿Qué te voy a decir? Es una persona increíble, como actriz sobran palabras. Como persona, es un amor de persona”.

Finalmente, tuvo unos momentos de reflexión y señaló que atraviesa una luna de miel con la joven actriz de raíces mexicanas. “A mí no me gusta hablar de mi vida privada, pero sí que es verdad que me siento muy cómodo”.

Mosquera reveló que Pimentel es una actriz de primer nivel (Foto: Jesús Mosquera / Instagram)

En ese sentido, el portal “¡Hola!” recogió los halagos que la pareja de actores se dio aquella noche de gala y premiación, hecho que evidenció el gran estado que atraviesa su relación.