Y, como jugando, ya pasaron 10 años desde el final de Lost. La famosa producción de J.J. Abrams emitió su desenlace, The End, hace una década y desde entonces es considerada una de las series más importantes de la historia de la TV.

Fueron seis temporadas con las que la serie de Fox mantuvo a una gran comunidad pegada a las pantallas. Sin embargo, el capítulo final no obtuvo el consenso esperado, dejando a muchos insatisfechos y a otros con una larga fila de interrogantes.

Elenco de la serie Lost. (Foto: ABC).

Por eso, aquí te dejamos algunos pasajes de The End que probablemente dejaste pasar por alto. Quizá, luego de diez años, te animes nuevamente a ver Lost.

7) ALGUNOS CONOCÍAN EL FINAL

Matthew Fox y John Terry, Jack y Christian Shephard en Lost. (Foto: ABC).

Las mega producciones suelen ser muy herméticas con respecto a su trama para prevenir filtraciones, incluso con sus propios actores. Lost no fue la excepción. De hecho, solo dos personajes del elenco sabían lo que sucedería antes del rodaje de The End: Matthew Fox y John Terry, ‘Jack’ y ‘Christian Shephard’ en la serie. Así que todos los demás miembros que aparecían en la Iglesia no tenían idea de lo que pasaría.

6) UNA PUÑALADA QUE PUDO SER MORTAL

De izquierda a derecha John Locke (Terry O'Quinn) y Jack Sheppard (Matthew Fox), protagonistas del clímax de "Lost"; que fuera la serie más popular del mundo. Fotos: ABC.

La lucha final entre Locke y Jack en The End pudo tener un desenlace trágico en la vida real. Para la escena, Matthew Fox fue equipado con mucho relleno y almohadillas en el cuerpo como precaución, pues esta contemplaba un combate con cuchillo. Obviamente, para el rodaje se emplea un cuchillo que se pliega al contacto con cualquier superficie. Sin embargo, su compañero de escena, Terry O’Quinn (Locke), confundió la utilería y empleó un cuchillo real. Por suerte, Fox estaba tan bien protegido en ese punto específico que solo quedó con un hematoma.

5) TRABAJO DURO PARA LOS GUIONISTAS

Lost tuvo tanto éxito que los showrunners, Carlton Cuse y Damon Lindelof, fueron ganando libertades de decisión sobre la serie. De hecho, fueron ellos quienes decidieron que la sexta fuese la última temporada. Para The End se había pensado inicialmente un episodio doble de 80 minutos en total, como había pasado en las temporadas anteriores, pero fueron los guionistas quienes decidieron que no era suficiente y pidieron más minutos (al final fueron 105) para poder cerrar las muchas tramas de la ficción.

4) EL SR. EKO NO LLEGÓ

Adewale Akinnuoye-Agbaje, el Sr. Eko en Lost. (Foto: ABC).

Fueron varios los personajes que, habiendo muerto, tuvieron una nueva aparición en Lost. Para The End, se buscaba que el Sr. Eko, interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, reapareciera. Sin embargo, la producción no llegó a un acuerdo económico con el actor británico.

3) NO ERA EL PLAN INICIAL

Jack y Locke no iban a luchar en La fuente (El corazón de la isla), sino muy cerca a un volcán que entraba en actividad en pleno clímax de The End. ¿Qué pasó? Pues el presupuesto no era el necesario y se decidió trasladar la pelea final de Lost a un acantilado.

2) LA CRÍTICA ES POSITIVA

Por lo general, las series más famosas y emblemáticas suelen dividir con sus finales a su gran legión de seguidores. Ese fue el caso de Lost. Pero pese a que The End no gustó a los fanáticos más devotos de la serie, el portal de reseñas y crítica IMDb coloca al episodio con una media de 8,2 puntos entre las casi 10 mil críticas recibidas.

1) FALLO DE CONTINUIDAD

En una de las escenas más importantes de The End, de Lost en general, podemos ver un grave error de continuidad. En la pelea entre Jack y Locke, el primero es apuñalado en la zona de la axila. Sin embargo, cuando Kate va a en ayuda, la herida aparece mágicamente en la zona del cinturón.

¿DÓNDE VER LOST?

Elenco de Lost. (Foto: ABC).

La serie Lost es una producción original de ABC, canal de señal abierta estadounidense. Actualmente, las seis temporadas de la serie pueden verse a través de la plataforma streaming Hulu. Antes estaban en el catálogo de Netflix, pero fue retirado tras la compra de Fox por Disney.

