El valiente testimonio de Drake Bell en la docuserie “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”) no solo puso énfasis en la serie de abusos a la que muchas estrellas fueron sometidas durante su juventud, sino que abrió la puerta para que más víctimas denunciaran públicamente a sus agresores. Así, luego de que la estrella de “Drake & Josh” hablara abiertamente sobre lo que vivió con Brian Peck, otra antigua estrella de Nickelodeon rompió su silencio y confesó que dejó la actuación tras una experiencia traumática similar. ¿Quieres saber exactamente qué fue lo que contó? Pues, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que Matthew Underwood saltó a la fama por interpretar a Logan Reese en la serie “Zoey 101″, entre el 2005 y el 2008. Desde entonces, no volvió a participar en alguna otra producción audiovisual hasta el 2023, año en el que se estrenó la película derivada “Zoey 102″.

Como muchos recordamos, Logan era uno de los personajes principales del show televisivo y, al ser un heredero millonario, era bastante presumido y tenía el dinero suficiente para comprar todos los electrodomésticos de los dormitorios de los chicos.

LA CONFESIÓN DE MATTHEW UNDERWOOD

El pasado 28 de marzo del 2024, a través de su cuenta oficial de Instagram, Matthew Underwood confesó que fue acosado y agredido sexualmente por un antiguo mánager, experiencia que provocó su alejamiento de Hollywood.

“Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y después agredido por mi mánager de ese entonces, quien había dedicado bastante tiempo a ganarse mi confianza como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi autoimagen fue aplastada”, manifestó el actor.

“Lo denuncié a la agencia y desde entonces ha sido despedido -aunque sigue activo en la industria-. Esta experiencia provocó mi alejamiento de Los Ángeles y el fin de mi búsqueda de la actuación”, agregó.

LAS RAZONES DETRÁS DE LA DENUNCIA DE MATTHEW UNDERWOOD

Por otro lado, Underwood admitió que decidió compartir su historia luego de recibir diversos ataques -entre los que se incluyen el término “defensor de pedófilos”- tras negarse a declarar públicamente sobre lo que se narra en “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” y defender a sus compañeros de reparto por su silencio respecto a la docuserie.

“Últimamente, mucha gente ha estado reventando mi correo electrónico diciendo que esperan que mi madre y yo muramos y que ardamos en el infierno, me están llamando ‘defensor de pedófilos’ y todo ese rollo (...) He pasado muchos años reconstruyendo mi autoimagen y esas palabras de odio tienen poco efecto en mí hoy”, señaló.

“Imagino que muchos amigos en el negocio están siendo igualmente acosados si no se unen al coro, así que comparto esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que sólo porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos (...) eso no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silencio, buenas razones, razones personales”, argumentó.

MATTHEW UNDERWOOD Y SU EXPERIENCIA EN NICKELODEON

Cabe resaltar que Matthew Underwood descartó haber tenido una mala experiencia en Nickelodeon y, específicamente, con el cuestionado productor Dan Schneider.

“Nunca he tenido una mala experiencia trabajando en el plató de un programa de Nickelodeon y nunca he tenido una mala experiencia con Dan. No tengo nada que añadir a la conversación que a alguien le interese escuchar”, aseguró.

“Me gusta creer que la gente tiene la capacidad de ser mejores seres humanos y Dan parece reconocer que había sido un g*lipollas en su pasado. Me gusta creer que es totalmente capaz de ser un creador y un compañero con el que todo el mundo pueda disfrutar trabajando. No tengo ninguna expectativa de volver a trabajar con él, esto es solo yo queriendo el bien para cualquiera que quiera ser mejor”, puntualizó.

El actor estadounidense Matthew Underwood durante la 36 edición de los Nickelodeon Kids' Choice Awards. Esta se llevó a cabo en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, el 4 de marzo de 2023 (Foto: AFP)

