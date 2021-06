“Love Is in the Air” tendrá un giro inesperado cuando estrene su segunda temporada el 9 de junio en Turquía. Y es que tal y como muestran las imágenes de los avances, los protagonistas de la historia tomarán rumbos diferentes tras el accidente de Serkan Bolat en la primera parte. No solo eso, sino que se suma a la trama Maya Absol, la niña influencer que dará vida a la hija de Eda.

Con la incorporación de Maya Absol a la temporada 2 de “Sen Cal Kapimi”, se espera un gran cambio en la historia. Si bien los avances no revelan muchos detalles de su papel, se sabe que la niña es hija de Eda, aunque no se ha confirmado la paternidad de Serkan. Lo que sí parece ser verdad es que la relación entre el empresario y la pequeña no es del todo buena. Pero eso lo sabremos cuando se estrena la temporada que pondrá fin a esta difícil historia de amor.

En cuanto a Maya Absol, “Love Is in the Air” será su debut televisivo, pero no es la primera vez que estará frente a las cámaras y es que la pequeña es una experta modelo y una influencer que cuenta con medio millón de seguidores en Instagram. A continuación te contamos más sobre su vida.

En los avances de la telenovela turca se ve a la hija de Eda y Serkan (Foto: Fox Turquía)

QUIÉN ES MAYA ABSOL

Maya Absol tiene tan solo 6 años, pero ya es muy conocida en su país. Su madre, quien es la encargada de manejar su carrera artística, comparte en Instagram sus diferentes trabajos como modelo. Sus poses adultas y las prendas que modela han llamado la atención de muchos.

Absol ha estado presente en redes sociales desde que nació y es que su madre comparte imágenes suyas desde que llegó al mundo. Lo que le ha permitido hacer carrera como modelo pese a su corta edad.

¿Cómo llegó a “Love Is in the Air”? De acuerdo con Sensacine, la actriz fue escogida para participar en la trama por su gran parecido con Hande Erçel, la protagonista de la historia. Aunque fueron su trabajo como modelo lo que le acercó a la telenovela turca.

FOTOS DE MAYA ABSOL, LA HIJSA DE EDA Y SERKAN EN “LOVE IS IN THE AIR”

La joven actriz fue escogida para participar en la trama por su gran parecido con Hande Erçel (Foto: Maya Absol/Instagram)

Maya Absol tiene tan solo 6 años, pero ya es muy conocida en su país (Foto: Maya Absol/Instagram)

Absol ha estado presente en redes sociales desde que nació y es que su madre comparte imágenes suyas desde que llegó al mundo (Foto: Maya Absol/Instagram)