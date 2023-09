“Mi querida niña” (”Dear Child” en inglés) es una de las apuestas más recientes que Netflix ha estrenado en su catálogo. La historia gira en torno a una mujer que logra escapar de sus captores tras haber sido secuestrada y presa en cautiverio durante un largo tiempo. Por ello, y en caso no conozcas al elenco completo de este genial thriller alemán, te presentamos a todos los actores y el rol que interpretan en esta genial serie de origen alemán.

Dirigida y escrita por Isabel Kleefeld y Julian Pörksen, “Mi querida niña” que sigue a una mujer que escapa de un cautiverio horroroso y a un grupo de investigadores que reabre un caso de desaparición que, 13 años atrás, había quedado sin resolver.

Como toda impactante historia alemana, “Mi querida niña” entrega seis capítulos de drama, suspenso y escenas memorables de una abnegada madre junto a sus dos pequeños hijos, quienes también se encuentran en total resguardo por terceros.

Por ello, en esta nota te presentaremos a los actores y el papel que cada uno interpreta en la adaptación homónima del libro de Romy Hausmann.

ACTORES Y PERSONAJES EN “MI QUERIDA NIÑA: ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE DE NETFLIX?

Kim Riedle es Lena

Kim Riedle lidera el elenco actoral de “Mi querida niña” en el papel de Lena, una joven que vive bajo estrictas reglas en una casa con dos niños, pero finalmente logra escapar.

A lo largo de su carrera, Riedle ha participado en producciones como “Back for Good,” “Skylines,” “Cocoonn,” y “Leipzig Homicide.”

Sammy Schrein es Jonathan

Sammy Schrein desempeña el papel de Jonathan en la serie “Mi querida niña”, el hijo de Lena que está prisionero y comparte la misma rutina que Lena y Hannah. Su perfil es naturalmente reservado y muy apegado a su hermana y madre.

A pesar de su corta edad, Schrein por su participación en otros proyectos? Además de “Dear Child”, Schrein ha actuado en producciones como “Billy Kuckuck”, “Sankt Maik” y “German Crime Story: Gefesselt”.

Naila Schuberth es Hannah

Nail Schuberth asume el rol de Hannah en la serie germana, la niña que está prisionera junto a Lena. Hannah es meticulosa al seguir las instrucciones de quien la retiene.

También ha estado en otras producciones, siendo la secuela de terror titulada “Bird Box Barcelona” y también ha tenido papeles en “Blackout” y “Gefährliche Nähe”.

Hans Löw es Gerd Bühling

Hans Löw encarana Gerd Bühling en la serie “Mi querida niña”, donde encarna al detective principal encargado de la investigación inicial sobre la desaparición de Lena.

¿Te suena este nombre en otras producciones de gran popularidad? Pues, déjanos decirte que Löw ha dejado su huella en proyectos notables como “I’m Your Man”, “Tatort”, “Toni Erdmann”, “In My Room” y “Isy Way Out”.

Haley Louise Jones es Aida Kurt

Haley Louise Jones toma el papel de Aida Kurt en la serie “Dear Child”, encarnando a la detective a cargo de la investigación de un incidente de atropello y fuga que casi resulta fatal y en el que Lena está involucrada.

La histrionisa apareció también en “Dear Child”, también puedes haberla visto en series y películas como “Ivie wie Ivie”, “Paradise” y “Knochen und Namen”.

Justus von Dohnányiohn es Matthias Beck

Justus von Dohnányiohn desempeña el papel de Matthias Beck, el padre de Lena, en la serie “Dear Child”. Tanto él como su esposa, Karin, han estado incansablemente buscando a su hija desde su desaparición hace 13 años.

Además de participar en la serie teutona, Justus ha salido en créditos en producciones como “El mundo no es suficiente”, “La caída”, “Das Experiment”, “Hombres en la ciudad” y “Tatort”.

Julika Jenkins es Karin Beck

Julika Jenkins da vida a Karin Beck en la serie “Dear Child” como la madre de Lena. A ella le inquieta la salud mental de Matthias, su esposo, quien se está deteriorando a medida que persevera en su búsqueda incansable para resolver el misterio detrás de la desaparición de su hija.

Quizá la reconozcas más fácilmente por su interpretación de Claudia Tiedemann en la exitosa serie “Dark”, pero también ha dejado su huella en proyectos como “LOMO”, “Tatort” y “Vitus”.

EL RESTO DEL ELENCO DE “MI QUERIDA NIÑA”

Birge Schade como Ruth

Seraphina Maria Schweiger como Inés Reisig

Ozgur Karadeniz como Dr. Hamstedt

Florian Claudius Steffens como guardia de seguridad

Nagmeh Alaei como enfermera

Christian Beerman como director de una empresa de seguridad

Jeanne Goursaud como persona desaparecida

