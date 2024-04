Una de las franquicias más queridas de Disney regresa con una propuesta completamente nueva en la savana africana. “Mufasa: El Rey León” (“Mufasa: The Lion King” en inglés) es la precuela que se enfocará en el padre de Simba, antes de los trágicos eventos de la película original de 1994. Dirigida por Barry Jenkins, la casa del ratón espera que esta historia sin explorar tenga mejores resultados que el live-action de 2019. En el reparto, veremos a algunos de los actores regresar, y también nuevas voces sumarse al proyecto. ¿Quieres conocerlos?

La película se anunció oficialmente cuando se reveló su título oficial en septiembre de 2022 en el anuncio de la D23 Expo 2022. Sin embargo, la producción de la película se ralentizó en julio de 2023 debido a la huelga SAG-AFTRA de 2023, lo que generó expectativas y ansiedad entre los fanáticos de la saga.

Ahora, con el estreno previsto para el 20 de diciembre de 2024, los seguidores del Rey León aguardan con entusiasmo este nuevo capítulo. Antes de seguir, ¿por qué no echas un vistazo al tráiler para emocionarte aún más?

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “MUFASA: EL REY LEÓN”?

1. Aaron Pierre como Mufasa

Aaron Pierre presta su voz para Mufasa. En la película original, es el padre de Simba que muere luego de la traición de Scar; sin embargo, en esta ocasión, es el protagonista de su propia película precuela en la que lo conoceremos de joven.

El actor detrás del personaje es conocido por interpretar a Malcom X en la serie antológica “Genius: MLK/X” y Dev-Em en “Krypton”

2. Kelvin Harrison Jr. como Taka

Taka, también conocido como Scar, es el hermano menor de Mufasa. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre su papel en la cinta, una ruta casi segura es que muestren el inicio de su rivalidad y cómo es que llegó a convertirse en el villano principal en busca de poder.

Kelvin Harrison Jr dio su voz al león. El actor es conocido por interpretar a Fred Hampton en “El juicio de los 7 de Chicago” y a Tyler en “Waves”.

3. Seth Rogen como Pumba

Seth Rogen regrasa como Pumba en "Mufasa: El Rey León" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

Por supuesto, para dar vida al dúo más gracioso de Disney, había que elegir a los mejores comediantes. ¿Y quien mejor que Seth Rogen para retomar su rol como Pumba? En la película original, el jabalí es uno de los personajes que ayuda a Simba luego de la muerte de su padre. Puede que, en esa precuela, lo veamos en aventuras juveniles e incluso cómo forma su vínculo con Timón.

Rogen tiene una amplia lista de series y películas en su repertorio, que incluyen desde dramas como “The Fabelmans”, hasta comedias como “Buenos Vecinos”.

4. Billy Eichner como Timón

Billy Eichner también regresa como Timón en "Mufasa: El Rey León" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

Y el dúo no podría estar completo sin su otra mitad: Timón, el ocurrente suricata que, de seguro, nos hará reír en más de una ocasión. El personaje es interpretado por Billy Eichner, quien también prestó su voz al personaje para el live-action “El rey León”. Además, es la estrella del programa de juegos “Billy on the Street”.

5. Beyoncé Knowles-Carter como Nala

Beyoncé Knowles-Carter también retoma su papel del live-action como Nala. Sin embargo, considerando que es contemporánea de Simba (y por ende no estaba viva durante la juventud de Mufasa), puede que solo haga una aparición especial en el presente.

Beyoncé no necesita introducción. No obstante, lo que pocos saben es que la cantante de temas como “Crazy in Love” o “Halo”, también ha actuado en varias películas como “Cadillac Records”, “Dreamgirls” y “Austin Powers in Goldmember”.

Otros actores y personajes de “Mufasa: El Rey León”: