Tras salir de “La Casa de los Famosos”, donde estuvo muy cerca de llegar a la gran final, Natalia Alcocer se vio enfrascada en una guerra con su expareja, Juan José Chimal Velasco, quien es padre de sus tres pequeñas hija y al que denunció por violencia doméstica.

Si bien la pareja compartió momentos felices, su relación no estuvo libre de polémica, pues el empresario era cuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, a quien habría abandonado para estar con la celeb de México, algo que Laura Bozzo le recordó cuando la tildó de “robamaridos” en el programa de Telemundo.

Pese a que exhibió videos y fotografías de la violencia a la que era sometida por su expareja, de la que se separó en 2020, la modelo y actriz fue detenida recientemente a la salida de un juzgado en la Ciudad de México.

La actriz apareció preocupada y llorosa en un video de sus redes sociales (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

LA DETENCIÓN DE NATALIA ALCOCER

La mañana del 28 de marzo, “La Vikinga” fue arrestada por agentes de la policía de la CDMX debido a que, según indicaron, no presentó a sus hijas a la convivencia familiar con su expareja Juan José Chimal, por lo que este último aprovechó para interponer una demanda en su contra.

A través de su cuenta en Instagram, la figura reveló que se había acercado a los juzgados familiares para conocer el estado de su solicitud de pensión alimenticia que el empresario debe cumplir para sus hijas, pero terminaría enterándose de que cuatro efectivos la esperaban fuera del recinto.

“Bueno, aquí saliendo de juzgados y me van a arrestar. Tengo un arresto, me están arrestando, me están esperando”, indicó la modelo en un video subido a sus redes sociales.

Luego de que personas cercanas a la modelo cuestionaran a los agentes sobre los motivos por los cuales buscaban detener a la ex “Survivor México” y “La Casa de los Famosos”, estos revelaron que se trataba de una denuncia interpuesta por su expareja.

“Me voy a ir 12 horas, me van a arrestar. No me han notificado porque yo ya no vivo ahí. Bueno, chicos, esto es lo que está pasado”, añadió.

Por su parte, los acompañantes de Alcocer intentaron recordarle a los agentes las faltas que Chimal tuvo con la pensión para sus hijas, algo que estos indicaron estar enterados, pero que debían cumplir con los procedimientos.

Finalmente, la actriz solicitó a sus más de 314 mil seguidores en Instagram que compartan el video con las autoridades de la CDMX para que le puedan brindar su apoyo en el momento complicado que vive.

“Este jot* no salió, tenía todo planeado (refiriéndose a su ex) por favor le pido que comuniquen al secretario Omar García Hartuch pasen este video a licenciada Claudia Sheinbaum, no está bien lo que están haciendo”, sentenció antes de cortar el video.

NATALIA ALCOCER PIDE “PAZ” PARA SUS HIJAS

Horas antes de su detención, la celebridad compartió un video en Instagram en el que pidió a su expareja que detenga las hostilidades por el bien de las hijas que tienen en común.

“Señor Juan José Chimal Velasco, le pido paz! Vikingas les pido su ayuda para que este mensaje llegue y esta semana pueda acabar con el tema legal lleno de mentiras y donde solo has desgastado a la madre de tus hijas que lo único le interesa es su bienestar”, se lee en la descripción del video, que en menos de 24 horas bordea los 10 mil “Me gusta”.

En la publicación, que dura aproximadamente 30 segundos, la actriz asegura que pese a que este “burló la ley para buscar su interés”, ella solo busca tranquilidad para vivir con sus hijas.

“Lo único que te pido es paz, no le quieres dar el pasaporte a Leonor (su hija mayor), no se lo des. Los 22 meses de pensión, no los pagues. Regálale a tus hijas, a su mamá, que deje de estar en audiencias, que deje de estar demandada, que deje de estar aclarando tus mentiras. Lo único que te pido es paz para que yo pueda sacarlas adelante”, se le oye decir a la modelo.

¿QUIÉN ES JUAN JOSE CHIMAL?

El empresario es excuñado de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, pues estuvo casado con su hermana, de la que separaría para, semanas después, confirmar su relación con Natalia Alcocer, disparando los rumores de que esta habría sido la causante de la ruptura.

Chimal es ingeniero industrial y posee una maestría en Administración Empresarial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una amplia experiencia en el sector privado, colaborando con reconocidas marcas de productos cosméticos.

Junto a Alcocer, el ingeniero es padre de dos niñas, además de asumir la paternidad de una pequeña que la modelo tuvo de una relación anterior. CONOCE MÁS AQUÍ.