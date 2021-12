Es muy simbólico el debate sobre “No miren arriba” (“Don´t Look Up”), la nueva película de Adam McKay que ha sido estrenada en Netflix. El público se ha dividido, sobre todo, en dos bandos: algunos la consideran un bodrio, otros la ven como una obra maestra. La cinta, que tiene un elenco con estrellas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Cate Blanchett, Timothée Chalamet, sí ha conseguido algo: no causar indiferencia, además del éxito comercial porque, entre halagos y vapuleos, es la más vista de la plataforma de streaming desde que apareció el 24 de diciembre. Esa dicotomía de opiniones puede verse también como un reflejo de lo que el filme pone en la palestra: los usuarios se concentran en calificarla en lugar de ver su mensaje: el fin del mundo no es divertido.

La película ha sido colocada entre la comedia y el drama, pero lo cierto es que se maneja por los bordes o fracasa, al menos, en lo primero. No da risa. La mayoría de los “chistes” son muy evidentes, estrambóticos, predecibles.

Queda la pregunta sobre si ese estilo fue a propósito o, en realidad, es un fallido intento de satirizar el final de la especie humana. Que el tono de aparente humor sea sostenido hasta la segunda escena poscréditos da pie a pensar de que es una falsa comedia, una forma suave de presentar el horror de una crisis mundial con políticos irresponsables e ineptos al mando y poderosos-millonarios manejando los algoritmos para conseguir sus ambiciones.

Lo que viene sucediendo con la pandemia del COVID-19 es, por supuesto, el mayor reflejo de lo que muestra “No miren arriba”: el lento y mortal manejo de una emergencia internacional.

En el caso de la película, es un meteorito de 10 kilómetros el que, en aproximadamente seis meses, destruirá el planeta. Los científicos Randall Mindy y Kate Dibiasky, interpretados por DiCaprio y Lawrence respectivamente, alertan a la presidenta de Estados Unidos (Streep), Janie Orlean, quien primero los ignora y luego les da su atención solo porque la política lo amerita en ambos momentos. Una alusión hacia Donald Trump que el público ha captado desde el comienzo. Probablemente la actriz se lleve otro Premio Óscar por esta genial actuación, teniendo en cuenta la tirante relación entre Academia y el expresidente.

Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en una escena de “No miren arriba”. (Foto: Netflix)

Luego, el tema se banaliza, los medios de comunicación y las redes sociales toman la alerta con despreocupación y hasta la desacreditan. Los ricos ven una oportunidad de hacer más dinero. La polarización, al igual que en los tiempos del coronavirus y la vacuna, se da inevitablemente como signo de estos tiempos. Se hace mucho ahínco en esta frivolidad que la gran mayoría conoce; se subestima al espectador cuando podría haber planteado otra pregunta: ¿por qué miramos a otro lado cuando la amenaza nos cae encima?

Por ello, no hay nada nuevo, revelador, algo que el cine siempre te entrega hasta cuando habla de lo más cotidiano. No se nota un esfuerzo en generar otras emociones más que el miedo por una inevitable extinción cubierta por una falsa comedia. Más que tener un lenguaje cinematográfico, “No miren arriba” está más cerca de ser un irreverente reportaje o documental ficcionalizado sobre lo que podría pasar si no se presta atención a las grandes amenazas de la humanidad, como la crisis medioambiental.

Ni siquiera en la parte que podría ser conmovedora, con la mayoría de los protagonistas reunidos en una cena, contándose recuerdos como Sherezade para evitar la muerte (o la llegada de esta), se percibe la intención de un clímax que rompa con esa sorna sin gracia. Nos podemos aventurar a decir que ese mecanismo ha sido solo un pretexto para presentar un tema relevante: salvar el planeta. Que DiCaprio sea el protagonista, un activista ambiental, refuerza esa idea.

El éxito de “Don’t Look Up”, sin embargo, ha sido un arma de doble filo y, tal vez, su más grande riesgo. Las redes sociales se han enfocado en apabullarla o elogiarla, dejando el gran tema muy de lado. La realidad y la ficción se reflejan hasta después del lanzamiento de la película. ¿Esto es una genialidad de “No mires arriba” o nuestro fracaso como especie?

Meryl Streep como Janie Orlean, la presidenta de los Estados Unidos en "No miren arriba". (Foto: Niko Tavernise/Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NO MIREN ARRIBA”?

Jennifer Lawrence es Kate Dibiasky, una candidata a doctora que descubre un satélite que está por estrellarse con la Tierra.

Leonardo DiCaprio es el Dr. Randall Mindy, un astrónomo que participa del descubrimiento y trata de alertar al mundo del peligro.

Cate Blanchett es Brie Evantee, la conductora de un sintonizado programa de noticias de variedades.

Meryl Streep es la presidenta de los Estados Unidos.

Johan Hill es Jason Orlean, hijo de la presidenta Orlean y jefe de Gabinete.

Rob Morgan es el Dr. Clayton ‘Teddy’ Oglethorpe, jefe de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA.

Ron Perlman es Benedict Drask, un controvertido personaje elegido para liderar la misión de rescate de la Tierra.

Timothée Chalamet es Yule, un joven espiritual.

Ariana Grande es Riley Bina, una cantante muy popular que coincide con los científicos protagonistas de la cinta el día en el que se hará el anuncio del fin del mundo.

Scott Mescudi (Kid Cudi) es el novio de Riley Bina.

Himesh Patel es un periodista sensacionalista y novio de Kate Dibiasky.

Melanie Lynskey es la esposa del Dr. Mindy.

Michael Chiklis es Dan Pawketty, un político de ultraderecha.

Tomer Sisley es Adul Grelio.

Tyler Perry como Jack Bremmer presentador de TV.

Los personajes de Kate Dibiasky y Randall Mindy en "Don't Look Up". (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA “NO MIREN ARRIBA”

Título original: “Don’t Look Up”.

Elenco: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Duración: 2 horas y 18 minutos

Clasificación: +16 años

Género: Drama/Comedia

LA SINOPSIS DE “NO MIREN ARRIBA”

Dos astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo: ¿Y?

"No miren arriba" es la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence donde cuenta la historia de dos astrónomos de bajo perfil que deben emprender una gira mediática colosal para alertar a la humanidad sobre un asteroide que viene en camino a destruir el planeta. Disponible en la plataforma de Netflix a partir del 24 de diciembre del presente año. (Fuente: Netflix Latinoamérica)

¿QUÉ DIJO ANDRÉ SILVA SOBRE SU APARICIÓN EN “NO MIREN ARRIBA”?

André Silva dijo sentirse feliz y emocionado por su participación en la película de Netflix “No miren arriba”, cuyo protagonista es el reconocido actor Leonardo DiCaprio y cuenta con otros famosos de Hollywood como Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett. Junto a Ramón García, apareció como extra de la exitosa cinta.

“Estoy emocionado, es un gran paso en mi carrera. Estoy muy agradecido con Netflix porque siento que está confiando en el talento local, talento peruano dentro de una súper producción como lo es ‘No miren arriba’”, dijo el actor ante las cámaras de “América Espectáculos”.

El actor de “Luz de Luna” confesó sentirse muy agradecido con la oportunidad que le brindó Netflix de poder mostrar su talento a nivel mundial.

“Es una producción en la que están Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep súper estrellas a nivel mundial y qué paja que Netflix confíe en nuestro trabajo y que nuestro trabajo se pueda ver en diferentes partes del mundo”, puntualizó.

André Silva participa en película "No miren arriba" https://www.americatv.com.pe/