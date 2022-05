¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! Las opiniones de “Ozark”, antes de la parte 2 de la temporada 4, eran favorables, entusiastas, en su gran mayoría. El final de la serie de Netflix, protagonizada por Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner, por supuesto, tenía que generar algo más que la habitual aprobación de la historia de una familia que lava dinero del narcotráfico. Y así ha sido, con algunos reproches, más epítetos celebratorios, sorpresas y desconciertos.

La última etapa de los Byrde estuvo marcada por líos familiares, la asfixia del Cartel de Navarro y el FBI, así como el ascenso al poder, los nudos que debían atravesar Marty y Wendy para conseguir librarse de la marca de la muerte que los acompañó desde el comienzo.

Una espada de Damocles sobre sus cabezas que, en la temporada 4, e incluso antes, desde el final de la segunda entrega, se había transformado más en un deseo por tener más dinero y una posición influyente en Misuri. Porque querer dinero es igual de poderoso que tenerlo, como lo cuenta Marty al comienzo de la serie.

Fingiendo el hecho de librarse del enredo político criminal, los esposos solo atinaban a mentirse mutuamente y a sus hijos: nos limpiaremos, recuperaremos nuestras vidas, esta es solo una etapa. Puras mentiras. Wendy siempre quiso influencia política (”Wendy lo quiere todo”, dijo el capo Omar Navarro) y Marty deseaba prolongar su universo de cuentas y matemáticas que burlan al sistema, ese mundo representado al videojuego que, cuando era niño, no podía ganar por falta de dinero.

Y el final de la temporada 4 de “Ozark” apuntó, acertadamente, hacia esa dirección, arrastrando inevitablemente a los hermanos Byrde, Charlotte (Sofia Hublitz) y Jonah (Skylar Gaertner), y que acabó por hundir a Ruth Langmore, quien lo tuvo todo después de perder a casi toda su familia (solo quedó Three, millonario pero en la orfandad).

¿EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “OZARK” ESTÁ A LA ALTURA DE “BREAKING BAD” Y “LOS SOPRANO”?

Sí, definitivamente. A pesar de las grandes referencias, inevitables sombras en la historia de la televisión, “Ozark” ha presentado una historia que cierra el círculo de su propuesta: una historia violenta, fría y oscura. Con muertes, tensión, mentiras y una realidad terrible: la impunidad está vinculada al poder. Y poder es dinero en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Esa es la idea que atraviesa toda la serie.

Además del antihéroe, el crimen y los asesinatos, “Ozark” comparte el tema de la familia que se vio con las historias de Walter White y Tony Soprano. Probablemente muchos esperaban ver una carnicería en los Byrde -o la muerte de Wendy-. Esto sí se contó en “Los Soprano”, pero estuvo oculto por el corte y el fondo negro que desconcertó al público en 2007. Mientras que, en “Breaking Bad”, se presenta a un Heisenberg agonizante, solo, en medio de su aventura de no morir como un profesor de escuela, sin los suficientes ingresos para un tratamiento digno contra el cáncer, sin poder.

“Ozark”, por el contrario, no castiga a sus protagonistas, al menos hasta donde se ha visto. Deja en claro su mensaje inicial de que el poder político, familiar, social se consigue con dinero y no importa lo que se deba sacrificar para esto, incluso la “inocencia” de tus hijos menores de edad o la vida de tu hermano. El castigo se lleva, en cambio, como lo hace un sistema rampante, a los más débiles, lo que crecieron en tráileres, a los que no son ambiciosos, los que delinquen en menor grado y hasta los que quieren hacer algo bueno.

Los poderosos son, de esta manera, los que suelen salir impunes. Y los Byrde ya están dentro de esa categoría. La misma Wendy se lo hace saber al detective privado Mel Sattem (Adam Rothenberg), cuando parece que, por fin, han sido atrapados por las cenizas de Ben Davis (Tom Pelphrey), quien llevó cordura a la locura: ¿No sabías que el mundo era así? Esa es la idea de “Ozark”, por eso su atmósfera y composiciones oscuras. Por eso su final. El mundo puede llegar a ese grado de injusticia.

