En los últimos años, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Hollywood, demostrando su capacidad al interpretar personajes en producciones como “Buffy, la cazavampiros”, “The Mandalorian”, “Wonder Woman 1984″, “The Last of Us”, entre otros, además de confirmarse que será protagonista en “Strange Way of Life”, la nueva cinta de Pedro Almodóvar.

La celeb de Estados Unidos no estará solo en los roles estelares, sino que será acompañado por Ethan Hawke, recordado por sus interpretaciones en cintas como “La sociedad de los poetas muertos”, “Día de entrenamiento” o “Antes del amanecer”.

A estos dos importantes actores se suma Pedro Almodóvar, el director que se llevó el Óscar a “Mejor película extranjera” y “Mejor guion original”.

Ethan Hawke, Pedro Almodóvar y Pedro Pascal en una escena de "Strange Way of Life" (Foto: El Deseo - Saint Laurent)

“STRANGE WAY OF LIFE” DE PEDRO PASCAL Y ETHAN HAWKE

¿Cuándo se estrena “Strange Way of Life”?

La cinta no tiene fecha de estreno en los cines, pero según indicó Pedro Almodóvar, se proyectará primero en el Festival de Cine de Cannes.

El evento se emitirá desde el martes 16 de mayo al sábado 27 de mayo y tendrá como presidente del jurado a Ruben Östlund, quien se llevó la Palma de oro en 2022 por “Triángulo de la tristeza”.

Ethan Hawke será uno de los protagonistas de "Strange Way of Life" (Foto: El Deseo - Saint Laurent)

¿De qué trata “Strange Way of Life”?

Hace unos días, el director Pedro Almodóvar se presentó en el podcast “Dua Lipa: At Your Service”, donde reveló detalles de la nueva producción, esto pese a las restricciones del estudio que representa.

“No tiene permitido hablar mucho sobre el western, pero va a decir algo porque eres Dua Lipa y él te ama”, indicó el traductor.

“No sé exactamente lo que la gente va a decir sobre el western. Es un western queer, de manera que hay dos hombres que se aman. Es sobre la masculinidad, pero no quiero clasificarlo. En un sentido profundo, porque el western es un género de machos”, añadió.