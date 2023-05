En los últimos meses, Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como “Peso Pluma”, se ha convertido en una de las figuras más destacadas en la música regional mexicana, principalmente en los Corridos Tumbados, donde comparte el liderazgo con figuras como Natanael Cano y Luis R. Conriquez.

Si bien la celeb de México ha sido muy discreto de su vida privada, no ha estado libre de especulaciones, como la verdadera identidad de sus padres o ser relacionado con el narcotráficante mexicano “El Culichi”.

Del mismo modo, el cantante de “Ella baila sola”, que hace unas semanas se presentó en “The Tonight Show con Jimmy Fallon”, tendría un romance con Dania Méndez.

Peso Pluma respondió a las críticas sobre la música que hace (Foto: Peso Pluma / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON PESO PLUMA Y JENI DE LA VEGA?

La influencer se presentó en el podcast “Vaya, vaya” de Gerardo Escareño, donde reveló detalles de su relación con la “Doble P”, incluyendo cómo se conocieron y los motivos que los llevaron a separarse.

“Todo empezó en redes sociales, él me siguió y yo igual. Me contestaba historias, pero era como normal”, inició De la Vega.

De acuerdo con la influencer, quien posee más de 2 millones de seguidores en redes sociales, el cantante no era su tipo, por lo que jamás imaginó iniciar una relación con el artista regional.

“Honestamente, no es como el tipo de hombre que a mí me gusta, entonces yo decía como: ‘No, ni al caso’. Me gusta su música, sus canciones y lo escuchaba, pero no es como que... ‘Voy a salir con él’”, señaló.

Pese a esto, la imagen de la también presentadora cambió cuando el artista salió en su rescate cuando tuvo un accidente con su automóvil, levantándole el ánimo tras lo ocurrido.

“Me dice (escribe): ‘Para quitarte el mal sabor de boca, pues te invito a un viaje’. Yo pensé: ‘Ay, ajá’ y le contesté: ‘Ja, ja, ja’. Eso fue en enero, empezando el año, como el dos o tres (de ese mes)”, explicó.

Fue así como conocieron Nueva York, donde tendría su primera cita y daría inicio a su breve romance.

“Me dice: ‘Llego un día antes, te invito a cenar como para romper el hielo, porque va a ser raro llegar directamente al aeropuerto y (saludarnos)’”, recordó De la Vega, quien destacó la personalidad del cantante.

La influencer mexicana ha sido relacionada con Peso Pluma (Foto: Jeni de la Vega / Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON JENI DE LA VEGA Y PESO PLUMA?

Minutos antes, la actriz dejó en claro que su relación nunca fue formal, por lo que no terminaron, pero pese a este detalles, ella tomó la decisión de dejar de frecuentar al cantante.

“Yo creo que no era momento porque los dos estábamos ya muy enganchados, no nos separábamos, todo el tiempo estábamos juntos… A mí me dio miedo dado que ya era mucho el sentimiento que había”, mencionó.

La influencer reconoció que no se sentía “preparada para una relación”, algo que notó también en la “Doble P”, por lo que prefirió que este se concentre en su carrera.

“Como tengo una meta (pensé): ‘Sí lo quiero mucho, me estoy enamorando, pero no voy a desenfocarme de lo mío por estar con él’. Le dije: ‘Con todo el dolor de mi corazón, es mejor tú por tu lado y yo por el mío’”, explicó.