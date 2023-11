El fútbol es uno de los deportes que moviliza a las masas. Por ello, forma parte crucial de la trama de famosas películas, como “Días de fútbol”, “Metegol” y “Maradona: Sueño bendito”. Así, para alegría de los fans de este subgénero cinematográfico, debes saber que Netflix ha sumado una nueva producción relacionada a su catáologo. ¿Quieres averiguar más al respecto? Presta atención a esta nota.

“Los reyes de Queenstown” (en inglés: “The Queenstown Kings”) es una película sudafricana de Jahmil X.T. Qubeka, también director de los títulos: “Knuckle City” (2019), “Sew the Winter to my Skin” (2018) y “Of Good Report” (2013).

Este drama deportivo de Netflix se basa en una historia original de Clyde Berning y se desarrolla a lo largo de 110 minutos, bajo la producción de Yellowbone Entertainment.

El filme está protagonizado por Zolisa Xaluva, estrella a quien hemos visto en ”Los reyes de Jo’Burg” (2020). Además, cuenta con la actuación de artistas como Likhona Mgali, Unathi Faku, William Adams y Athenkosi Cwele.

Vale precisar que el proyecto llegó a Netflix el pasado viernes 17 de noviembre del 2023 y, desde entonces, ocupa el Top 10 de cintas más vistas de la plataforma de streaming. Esto, de acuerdo con datos del portal FlixPatrol.

¿DE QUÉ TRATA “LOS REYES DE QUEENSTOWN”?

“Los reyes de Queenstown” narra la historia de un futbolista profesional fracasado, quien regresa a su pueblo natal -la zona rural de Queenstown- tras la muerte de su padre.

Allí, el hombre tratará de reconectar con su hijo, un prodigioso jugador de fútbol con mucho talento y grandes aspiraciones.

Finalmente, en el largometraje, el joven deberá elegir entre el éxito de su equipo y sus propios sueños. ¿Tomará la decisión correcta?

MIRA EL TRÁILER “LOS REYES DE QUEENSTOWN”

¿CÓMO VER “LOS REYES DE QUEENSTOWN”?

La película “Los reyes de Queenstown” está disponible en Netflix. Entonces, si quieres disfrutarla, solo debes tener una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS REYES DE QUEENSTOWN”?

Estos son los artistas que forman parte del elenco de “Los reyes de Queenstown”:

Zolisa Xaluva como Buyile Mahamba

Likhona Mgali como Fezile Gigaba

William Adams como Cloete Witbooi

Athenkosi Cwele como Jomo Nhlanhla

Gcinuhlanga Dibi como Pirlo Mpete

Albert Ibokwe Khoza como el cura

Thembikile Komani como Bhele Mabagwana

Sandile Mahlangu como Percy Dladla

Mark Fish como él mismo

Doctor Khumalo como él mismo

Zolisa Xaluva y Likhona Mgali en el póster oficial de “Los reyes de Queenstown”, película dramática dirigida por Jahmil X.T. Qubeka (Foto: Netflix)

