“La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” es una serie que no puedes perderte en Netflix. Si todavía no has empezado a ver “Bridgerton”, no te preocupes, porque igual puedes adentrarte en esta precuela y empezar, a tu modo, la divertida propuesta basada en las novelas de Julia Quinn. Al estrenarse la temporada 3 de la ficción matriz, muchos han vuelto a ver este spin-off mientras esperan la parte 2 de la nueva entrega.

“Bridgerton” ya es uno de los éxitos internacionales consolidados de Netflix. El humor y las historias de amor y desamor han calado en el público de la plataforma de streaming, por lo que sus estrenos siempre es un éxito.

Por eso, cuando se esperaba la temporada 3, fue una grata sorpresa que saliera un spin-off y, sobre todo, que esté a la altura de las anteriores entregas. Incluso, para muchos fans fue un programa superior en muchos aspectos.

Antes de que te cuenta más sobre la trama, te dejo el tráiler oficial de “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”, que puedes ver en la plataforma de streaming Netflix:

¿DE QUÉ TRATA “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”: “En esta precuela de «Bridgerton», el matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra desata una épica historia de amor que transformará a la alta sociedad”.

En esta parte de la historia del universo de “Bridgerton”, se cuenta más sobre el pasado de la reina Charlotte y el rey George, cuando todavía eran jóvenes y cómo su amor llegó a poner de cabeza su país.

La serie ha sido celebrada no solo por mantener la esencia de la serie matriz, sino que también por mostrar nuevos matices sobre dos personajes que se habían desenvuelto de otra manera en la ficción original.

Aunque no tiene una temporada 2, “Queen Charlotte” es una fresca propuesta que enriquece la historia de conquistas, amoríos y chismes de la trama principal, tomándose libertades en cuanto a sus personajes históricos.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”

Golda Rosheuvel como la reina Charlotte

India Amarteifio como la reina Charlotte joven

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Ruth Gemmell como Violet

Connie Jenkins-Greig como Violet Ledger joven

Hugh Sachs como Brimsley

Sam Clemmett como Brimsley joven

Michelle Fairley como la princesa Augusta

Corey Mylchreest como el rey George III joven

Richard Cunningham como Lord Bute

Tunji Kasim como Adolphus

Rob Maloney como el doctor real

Cyril Nri como Lord Danbury

Katie Brayben como Vivian Ledger

Keir Charles como Lord Ledger

Freddie Dennis como Reynolds

¿CÓMO VER “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”?

La serie “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix. Para ver la serie en el catálogo, de manera online, debes contar con una suscripción.