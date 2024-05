Dos semanas después de que Dan Schneider presentara una demanda contra los productores de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, serie documental de Investigation Discovery (ID) que expuso los horrores cometidos detrás de escena por escritores y productores de emblemáticos programas infantiles de Nickelodeon, Lori Beth Denberg, actriz y comediante recordada por ser miembro del reparto original de “All That”, denunció a Schneider por supuesto comportamiento inapropiado. A continuación, te cuento más detalles de la nueva acusación en contra del productor.

La actriz de 48 años también conocida por su papel de Lydia Liza Gutman en la sitcom de WB “The Steve Harvey Show” contó en una entrevista con Business Insider que Schneider la puso repetidamente en situaciones incómodas, le mostró su pornografía en múltiples ocasiones y trató de tener sexo telefónico.

Lori Beth Denberg señaló que ella tenía 19 años cuando el productor que fue expulsado de Nickelodeon en 2018 la convocó a su despacho para mostrarle pornografía. “Creo que es la primera vez que se aprovechó de mí”. Asimismo, aseguró que tras un incidente en una cena con otros miembros del equipo, él volvió agresivo con ella en el rodaje.

Lori Beth Denberg fue un miembro del reparto regular en las cuatro temporadas de la serie "All That" (Foto: Lori Beth/ Instagram)

LA RESPUESTA DE DAN SCHNEIDER A LAS ACUSACIONES DE LORI BETH

Dan Schneider no se quedó tranquilo luego de que el documental de cinco partes abordará las denuncias públicas en su contra, desde los maltratos que sufrieron Jenny Kilgen y Christy Stratton, escritoras de la primera temporada de “The Amanda Show”, los turbios chistes y la sexualizacion de los niños actores, hasta el contacto inadecuado con sus estrellas infantiles, entre ellas Amanda Bynes, y tampoco lo hizo ante las acusaciones de Lori Beth.

“Las acusaciones de Lori Beth contra mí son tremendamente exageradas y, en la mayoría de los casos, falsas”, dijo Schneider a TVLine en un comunicado. Además, desestimó esas declaraciones señalando que Kate Taylor, quien escribió el artículo de Business Insider, también es EP en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

“El hecho de que [ella] presentara acusaciones sobre lo que pudo haber sucedido entre adultos hace casi 30 años, sólo una semana después de que presenté una demanda por difamación acusando a ‘Quiet on Set’ de ser intencionalmente falso y engañoso, parece más que una coincidencia”, sentenció el exproductor de Nickelodeon.

Asimismo, agregó: “Como dije anteriormente, hubo momentos, particularmente en los primeros años de mi carrera, en los que cometí errores y mostré poco juicio como líder. Si hice eso con respecto a Lori Beth, le pido disculpas sinceramente. Pero no puedo disculparme por cosas que no hice”.

Anteriormente, Dan Schneider habló en una entrevista en YouTube pidiendo "perdón" por las cosas que hizo (Foto: DanWarp YouTube)

¿CÓMO VER “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”?

Los cinco episodios de “Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV” están disponibles en Max y Amazon Prime Video Estados Unidos.