Junio del 2024 se proyecta como un mes de ensueño para los seriéfilos. Resulta que no solo tendremos las nuevas temporadas de “House of the Dragon”, “The Boys” y “The Bear”, sino que la franquicia “Star Wars” también se expande con el estreno de “The Acolyte”. Pero, ¿de qué trata exactamente esta producción? ¿Quiénes son los actores de su elenco? ¿Cuándo llega al streaming? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre la nueva serie de Disney Plus.

Vale precisar que este proyecto también es conocido como “Star Wars: The Acolyte” y fue creado por Leslye Headland, centrándose en la investigación de una serie de crímenes durante el final de la era de la Alta República.

Además, se sabe que las estrellas Amandla Stenberg (”Los juegos del hambre”) y Lee Jung-jae (”El juego del calamar”) se ponen en la piel de los protagonistas de esta emocionante aventura cargada de acción y ciencia ficción.

¿DE QUÉ TRATA “THE ACOLYTE”?

Como mencioné previamente, “The Acolyte” está ambientada en la época de la Alta República, aproximadamente 100 años antes de “Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma” (1999).

Así, a lo largo del espectáculo, conocemos la historia de Sol (Lee Jung-jae), un respetado Maestro Jedi que, a raíz de una serie de espeluznantes crímenes, se enfrenta a una peligrosa luchadora (Amandla Stenberg) que conoce de su pasado.

De esta manera, el show nos traslada a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro, aunque la directora ha adelantado que el programa se caracteriza por ser bastante enigmático, comparándolo como “Muñeca rusa” de Netflix.

“‘The Acolyte’ es un misterio. Es similar a ‘Russian Doll’, que consistía en darle información al público episodio a episodio (...) Este es un paisaje mucho más amplio, pero aborda de forma similar la idea de ‘tus ojos pueden engañarte’. Vas a pensar que la serie es una cosa, pero luego va a cambiar a otra cosa, y luego lo hará de nuevo”, le dijo Leslye Headland a Total Film.

MIRA EL TRÁILER DE “THE ACOLYTE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE ACOLYTE”?

Los dos primeros episodios de “The Acolyte” se estrenan en Disney+ el martes 4 de junio del 2024. El resto de capítulos llegarán a la plataforma de manera semanal, de acuerdo con la siguiente programación.

Episodio 1: martes 4 de junio.

martes 4 de junio. Episodio 2: martes 4 de junio.

martes 4 de junio. Episodio 3: martes 11 de junio.

martes 11 de junio. Episodio 4: martes 18 de junio.

martes 18 de junio. Episodio 5: martes 25 de junio.

martes 25 de junio. Episodio 6: martes 2 de julio.

martes 2 de julio. Episodio 7: martes 9 de julio.

martes 9 de julio. Episodio 8: martes 16 de julio.

¿CÓMO VER “THE ACOLYTE”?

Al igual que toda la franquicia “Star Wars”, “The Acolyte” es una producción exclusiva de Disney Plus. Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE ACOLYTE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “The Acolyte”:

Amandla Stenberg como Mae

Lee Jung-jae como Sol

Manny Jacinto como Qimir

Dafne Keen como Jecki Lon

Charlie Barnett como Yord Fandar

Jodie Turner-Smith como la Madre Aniseya

Rebecca Henderson como Vernestra Rwoh

Joonas Suotamo como Kelnacca

Carrie-Anne Moss como Indara

Abigail Thorn como Ensign Eurus

Dean-Charles Chapman

Margarita Levieva

Amy Tsang

David Harewood