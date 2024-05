El papel más icónico de Steve Carell en la televisión es Michael Scott, el protagonista de “The Office”. Con un irreverente personaje, lidiando con el egocentrismo y la ridiculez, el actor estadounidense consolidó su carrera. Por eso, ante la confirmación del reboot de la serie, se ha pensado que se podría tener, al menos en un cameo, al antiguo gerente regional de Dunder Mifflin en Scranton. Pero esto ha quedado descartado y se ha podido conocer la razón en palabras del mismo Carell.

Sí que se extrañó a Steve Carell como Michael en las últimas temporadas de “The Office”. Si bien tuvo una reaparición en el cierre de la producción televisiva, su ausencia en los anteriores capítulos fue más que evidente.

Y es que el personaje se encargaba de llevar la historia a niveles cada vez más arriesgados en cuanto al humor y el drama. Su salida, entre razones personales y supuestas riñas dentro del show, marcó de manera definitiva la última etapa de “The Office”.

Sin embargo, años después, parece que Carell no tiene problemas con el nuevo proyecto e incluso se animó a comentar sus expectativas sobre la idea de llevar la acción a la redacción de un medio de comunicación en decadencia.

"The Office" es una de las series de comedia cómicas más recordadas en Estados Unidos. Steve Carell como Michael Scott (Foto: NBC)

¿POR QUÉ STEVE CARELL NO SALDRÁ EN EL REBOOT DE “THE OFFICE”?

Steve Carell descartó volver a aparecer como Michael Scott en el reboot de “The Office” y dijo que la principal razón es porque no tiene sentido que su personaje salga en una nueva historia a pesar de que se encuentre en el mismo universo narrativo.

“Estaré observando pero no apareceré. Es simplemente algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así. Pero estoy emocionado por ello. Suena como un gran concepto”, dijo a The Hollywood Reporter cuando promocionaba “Amigos imaginarios”.

Agregó que le encanta la idea del reboot y que esté ambientada en un medio periodístico en decadencia. Además, dio su visto bueno a los responsables detrás de la producción televisiva que todavía no tiene título.

“Supongo que está ambientada en una empresa de periódicos en quiebra, y trabajé con Domhnall Gleeson, que es uno de los protagonistas; hice ‘The Patient’ con él y es un actor excelente y un tipo súper agradable. Así que creo que será genial”, dijo.

¿CÓMO VER “THE OFFICE”?

La serie “The Office” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver los episodios completos del programa de televisión, de manera online, debes tener una suscripción a la plataforma de streaming.