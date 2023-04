Es heredera de grandes celebridades mexicanas, y como tal, ese estatus la hace de por sí famosa. América Fernández, hija de “El Potrillo”, Alejandro Fernández, y nieta del mítico Vicente Fernández, vive esa experiencia en carne propia, pero haciendo a un lado los prejuicios que existe con los artistas y su entorno, la joven decidió abrir su corazón para contar en redes sociales los tiempos complicados que afronta. A continuación te contaremos un poco más de América, quien también se dedica a la música.

América es una de los cinco hijos que tiene el cantautor, natural de Guadalajara, México. En ese sentido, vale precisar que la joven de 25 años es una de los tres descendientes que Alejandro tuvo con América Guinart; los otros son: Camila -su gemela- y Álex.

¿Cuál es la razón por la que América se ha convertido en tendencia en las últimas semanas en redes sociales? Su emotiva carta en la que habla de los contratiempos mentales y emocionales que ha venido padeciendo, pero viene superando en compañía de sus familiares y amigos.

LA SENSIBLE CARTA DE AMÉRICA FERNÁNDEZ, HIJA DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Mediante su cuenta de Instagram, la misma que abrió en 2017, América, quien desde hace un par de años reside en California, expresó:

“Estos días he disfrutado mucho de mis seres más cercanos, me he dejado sentir todo sin juzgarme, ni esconder nada, he estado llorando, bailando, cantando, sintiendo la música un poquito más, abrazando a todos poquito más fuerte, conectando en conversaciones profundas que quisiera que fueran eternas, queriéndome más, pidiéndole deseos al agua, como me enseñó mi papá, y encontrándole sentido a las cosas, como me enseñó mi mamá. Enamorándome un poquito más de mi vida y todo lo que me rodea. Teniendo claro que, a veces, ‘lo peor que nos puede pasar’ no está tan mal y realmente nos libera y hasta puede terminar siendo lo mejor que pudo haber pasado”, se lee en la primera parte de este mensaje publicado a finales de marzo de 2023.

“Sanar es un camino largo y complicado, pero estoy muy emocionada por vivir mis procesos y darme toda la paciencia y compasión, por usar mi creatividad como una herramienta para sentir, entender y recibir lo que venga. Gracias a todos por formar parte de mi vida y de mi jardín de cosas bonitas. Soy demasiado afortunada”, finaliza su publicación.

El principal apoyo que recibió América tras su publicación fue de sus hermanas y madre. Valentina, la hija más pequeña de “El Potrillo”, le escribió: “Eres estrella y lo mejor que puede existir en esta vida. Eres una luz y lo más hermoso del mundo”, conmovida con la reacción de su hermanita, escribió: “Te amo mi bebé. Tú eres pura luz, me llenas de paz, energía y amor. Amo compartir todo contigo, Me haces mucha falta”.

Por su parte, su progenitora, América Guinart le comentó lo siguiente: “¡Mi bebé! Siempre hermosa por dentro y por fuera. Las herramientas que has aprendido son precisamente para pasar por momentos difíciles y salir siempre adelante más fuerte cada vez y también para disfrutar de los buenos, que siempre son muchos más. La vida está llena de colores y matices que vienen siempre en el camino y así hay que andarlo, lo más bonito, bonito es vivir los buenos y no tan buenos siempre rodeada de amor. Te amo”.

Ante el comentario de su mamá, la joven América reconoció que su apoyo ha sido fundamental: “Te amo mami. Gracias siempre por tus enseñanzas y consejos. Los valoro demasiado”.

LA RAZÓN DE LA CARTA DE AMÉRICA FERNÁNDEZ, LA HIJA DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Como era de suponer, su publicación generó intriga en su más de 150 mil seguidores en Instagram. Así, decenas de ellos le consultaron qué era lo que puntualmente le había ocurrido.

“Muchas cosas que pasaron al mismo tiempo y me dieron para abajo. Pero me pasa mucho y esta vez quise compartir mi realidad y lo que pasa por mi mente, por si a alguien más le sirve o está pasando por lo mismo y sepa que no es nada malo o anormal, sólo proceso con altas y bajas que se tienen que vivir y al final nos hacen valorar todo lo que tenemos”, replicó Fernández.

En ese sentido, evitó dar detalles de los acontecimientos que la hicieron sentir así, pero reiteró la importancia de expresar los sentimientos y no sentirse mal por mostrarnos vulnerables.

¿QUIÉN ES AMÉRICA FERNÁNDEZ, LA CANTANTE E HIJA DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ?

América nació el 30 de noviembre de 1997, por lo que a la fecha tiene 25 años. Desde pequeña comentó que no deseaba seguir los pasos artísticos de su padre; sin embargo, con el correr del tiempo la vena artística la llamó.

Así, actualmente viene dandos su primeros pasos en la música, como cantante y compositora. No obstante, no es el único camino del espectáculo que sigue, pues también le gusta el modelaje, afición de la que hace gala en sus redes sociales.

Así, y dada su presencia muy activa en Instagram, se ha convertido también en una especie de influencer.