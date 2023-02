Recientemente, Leonardo DiCaprio ha sido captado con una bella jovencita en un evento. Aunque no se ha confirmado que ambos mantengan una relación, los rumores han empezado a circular. La mujer en cuestión es Eden Polani, quien entra en el patrón del actor de Hollywood de salir con mujeres varias décadas menor que él.

El protagonista de “Don’t Look Up” fue fotografiado sentado junto a la joven durante el lanzamiento de un EP de Ebony Riley. Aunque tiene la tendencia a no salir con mujeres mayores de 25 años, ahora es muy criticado por estar vinculado con una muchacha de 19 años.

La última relación conocida de DiCaprio fue con Camila Morrone, con quien empezó a salir cuando ella tenía tan solo 20 años y rompieron lazos cuatro años después. Aunque podría ser coincidencia, muchos consideran que es evidente su preferencia a mujeres menores que él. Por ello, muchos usuarios de redes sociales lo han criticado.

¿QUIÉN ES EDEN POLANI?

Eden Polani es una modelo de origen israelí. Actualmente, tiene 19 años y vive en la ciudad de Los Ángeles, aunque antes pasaba mucho tiempo en París.

Trabaja para la conocida agencia de ITM, la cual también representa a modelos como Naomi Liav, Zuf Capelli y Yael Shelbia. Asimismo, ha sido el rostro de portada de tres revistas, incluyendo a Glamour.

Eden Polani en la portada de la revista Glamour. Lleva el cabello oscuro y corto, algo muy diferente a su look usual (Foto: Glamour)

Por ahora, lleva el cabello de una tonalidad rojiza, pero antes lo usaba de un castaño casi rubio.

Por lo que sabemos, estudió la preparatoria en París, aunque no estamos seguros si llegó a completarlo, ya que inició su trabajo como modelo desde muy joven.

Solo tiene una cuenta de Instagram, donde comparte algunas de sus sesiones fotográficas, pero también de su día a día.

DATOS PERSONALES DE EDEN POLANI

Nombre: Eden Polani

Eden Polani Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 2003

2 de marzo de 2003 Edad: 19 años

19 años Lugar de nacimiento: Israel

¿EDEN POLANI REALMENTE ESTÁ SALIENDO CON LEONARDO DICAPRIO?

Hasta el momento, la supuesta relación entre Eden Polani y Leonardo DiCaprio es meramente una especulación. Incluso, algunas versiones aseguran que solo se encontraron de casualidad en el evento.

De acuerdo con el medio Pagesix, un informante aseguró que no la conocía: “No hay nada de verdad en esto (la relación). Estaba sentado junto a Eden en una fiesta musical, junto con muchas otras personas. Es una tontería. Claramente Leo no puede estar saliendo con todas las personas con las que está en una habitación”.