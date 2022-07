Ivonne Montero se convirtió en la primera finalista de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, despertando los celos de Daniella Navarro y Laura Bozzo, quienes no pudieron ocultar su malestar, algo que ni cuenta se dio la actriz, quien estaba muy emocionada y celebrando su pase.

Debido a que se encuentra en la recta final, el interés por querer saber más sobre ella se incrementó, por lo que a continuación te contamos quién es su novio, así como los hombres que la conquistaron.

EL NOVIO DE IVONNE MONTERO

El corazón de Ivonne Montero estaría solo, toda vez que no se le conoce a alguien, al menos públicamente. Si recurrimos a sus redes sociales, ella sale en las fotos y video con su hija, amigos y colegas, pero jamás con una persona que nombre como su pareja.

LA RELACIONES QUE TUVO IVONNE MONTERO

Aunque ella se encuentre actualmente soltera, eso no quiere decir que jamás se ha ilusionado. A continuación, los nombres de las personas con las que se relacionó.

Fabio Melanitto

En 2010, Ivonne Montero conoció al venezolano Fabio Melanitto, integrante del grupo Uff, quien le propuso matrimonio a los meses de haber iniciado su romance. Ella aceptó y se casaron al año siguiente, pero las cosas no le fueron bien, ya que él fue acusado de haberle sido infiel en varias ocasiones.

Eso no fue todo, pues cuando se enteró que estaba embarzada, él la abandonó asegurando que no estaba preparado, además dijo no sentirse seguro si él era el padre de la niña. Así llegó Antonella, a quien la actriz le entregó todo su amor y le dedicó su tiempo, convirtiéndose en madre soltera. Lamentablemente, su hija nació con una cardiopatía congénita, por la que fue operada en tres ocasiones; no solo ello, ya que tiene un quiste benigno en la nariz.

Pero lo peor estaba por llegar en 2018, año en el que su exesposo fue asesinado por el crimen organizado. Pese a que no terminó en bueno términos con el papá de su niña, ayudó a la madre y hermana de este con los trámites para reclamar su cuerpo. Él jamás conoció a su hija.

Eduardo Rodríguez

Durante su presencia en “La casa de los famosos 2″, Ivonne Montero le contó al ‘Potro’ Caballero que había tenido una relación de seis años con Eduardo Rodríguez, quien también era participante del programa de Telemundo, pero fue el cuarto eliminado.

“Yo dije que había tenido una relación de free hace muchos años. Nunca se dijo, nunca nada. Nos conocemos y todo, pero… sí, han sido muchos años. Esperé mucho para que tuviéramos algo serio. Me venía a buscar y yo me empecé a involucrar, yo le dije: ‘¿Por qué no aceptas que estás enamorado de mí para tener algo bien?’. De repente se iba, yo le mandaba mensajes y ya no me contestaba. Yo la verdad, en ese tiempo no tuve pareja. Yo lo entendí en ese momento, a mí me gustaba, pero ahorita eso ya pasó y lo quiero mucho”, señaló.

Sin embargo, el propio Rodríguez aclaró dentro del reality que sí tuvo algo con Ivonne, pero su amorío se basó en encuentros pactados, que sucedían de vez en cuando, por lo que no imaginó que ella se había enamorado de él, tal como lo comentó. Asimismo, indicó que jamás tuvieron una relación y ambos eran conscientes del lazo carnal que los unía las veces que se veían, pero nada más.

Pascacio López

Ivonne Montero tuvo una relación con Pascacio López, el actor que fue detenido el 16 de marzo de 2022 tras ser acusado de abuso sexual por parte de Sarah Nichols, su compañera en la serie “Guerra de vecinos”.

El fin de su romance se dio porque el histrión era muy celoso y no sabía controlarse. “Sí me sentí violentada. En un momento le dije: ‘Si quieres que esto funcione tenemos que pedir ayuda o hacer algo’, y él muy consciente me dijo: ‘Sí, vamos a arreglarlo, tienes razón, perdóname’”, contó al programa Sale el sol.

En otra entrevista a Ventaneando, Montero relató que hubo comportamientos que no toleró, pues eran constantes y al ver que no había solución, finalizó tu noviazgo. “Pascacio es una gran persona, pero tiene ese pequeño detalle que no ha podido arreglar: es celoso y se volvió violento conmigo”, precisó.