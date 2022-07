Ivonne Montero apunta a ser una de las finalistas de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, donde se viene jugando todas sus cartas para no ser nominada y salir del exitoso reality de Telemundo.

Debido a que su participación no está ajena a las polémicas, pues ya tuvo discusiones con algunos participantes del programa como Laura Bozzo, con quien se enfrentó en más de una ocasión; te damos a conocer quién es ella.

Cuando la actriz subió una imagen sin ningún filtro a sus redes sociales (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

1. DATOS PESONALES DE IVONNE MONTERO

Nombre completo: Ivonne García Macedo Montero

Ivonne García Macedo Montero Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 25 de abril

25 de abril Año de nacimiento: 1974

1974 Edad: 48 años

48 años Años activa: Desde 1997

Desde 1997 Instagram: @ivonnemonteroof

La histrionisa señaló que a ella le encantan los filtros de las redes sociales (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

2. SU FAMILIA

Su madre se encargó de su crianza y la de su hermana Alejandra, mientras que su padre, un ingeniero químico farmacéutico industrial, se encargó de que nada les faltara en su hogar. “Mi infancia fue muy linda con una familia muy apegada (…). [Mi papá] siempre trabajó mucho para que nada nos faltara”, señaló en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

3. ESTUDIÓ EN UN COLEGIO DE MONJAS

Ivonne Montero estudió con su hermana en un colegio de monjas. “Fui una niña seria, recatada y estudiosa, entonces jamás tuve problemas de disciplina”, dijo en la misma entrevista.

4. LE GUSTA LA GIMNASIA Y ATLETISMO

Desde que era una niña le gustó la gimnasia y atletismo, llegando a convertirse en una deportista de alto rendimiento desde los 7 años hasta los 20. Con ambas disciplinas logró ganar más de 90 medallas.

5. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Una vez que acabó el colegio, decidió estudiar la carrera de Sociología, pero se dio cuenta de que no era lo suyo y lo dejó, algo que molestó a sus padres.

Ella es muy activa en sus redes sociales, donde sube imágenes y videos de su día a día (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

6. PASIÓN POR LA ACTUACIÓN

Tras abandonar su carrera y comunicar a su familia que deseaba dedicarse al mundo de la interpretación, a sus padres no les quedó otra alternativa que aceptar, después de un año de insistencia, que se forme como actriz. A los 22 años postuló e ingresó a Centro de Estudios de Actuación (CEA) en Televisa.

7. DEBUT ACTORAL

Mientras se encontraba formando para ser una gran actriz, fue convocada para la telenovela “Alguna vez tendremos alas” (1997), aunque para ese tiempo ella ya había realizado algunos comerciales como modelo.

Ella tiene una estricta rutina de ejercicios para mantener su figura (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

8. CARRERA

Actuó en varias producciones importantes como “Nunca Te Olvidaré” (1999), “Las Vías del Amor” (2002-2003), “Anita, no te rajes” (2005-2005), “La Loba” (2010), “Hombre tenáis que ser” (2013-2014), “El señor de los cielos”, “Las malcriadas”, “Malverde, el santo patrón” (2021), entre otras.

9. PORTADA DE REVISTA PARA HOMBRES

Ivonne Montero aceptó la propuesta de la revista masculina “H”, la cual tuvo gran acogida.

10. QUIERE SER CANTANTE

Aunque intentó comenzar su carrera en la industria musical, esta no llegó a despegar como lo había soñado.

11. SE ENAMORA Y CASA, PERO…

Transcurría 2010 e Ivonne Montero conoció al venezolano Fabio Melanitto, integrante del grupo Uff, quien le propuso matrimonio a los meses de estar como pareja. Ella aceptó y se casaron al año siguiente, pero las cosas no le fueron bien, ya que él fue acusado de haberle sido infiel en varias ocasiones.

Sin lugar a duda, ella no duda en hacer gala de su escultural figura (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

12. SE CONVIERTE EN MADRE SOLTERA

Cuando se enteró de su embarazo, Melanitto la abandonó asegurando que no estaba preparado, además dijo no sentirse seguro si él era el padre de la niña. Así llegó Antonella, a quien la actriz le entregó todo su amor y le dedicó su tiempo, convirtiéndose en madre soltera. Lamentablemente, su hija nació con una cardiopatía congénita, por la que fue operada en tres ocasiones; no solo ello, ya que tiene un quiste benigno en la nariz.

13. ASESINAN A SU EXESPOSO

En 2018, Montero se entera que su exesposo había sido asesinado por el crimen organizado. Pese a que no terminó en bueno términos con el papá de su niña, ayudó a la madre y hermana de este con los trámites para reclamar su cuerpo. Él jamás conoció a su hija.