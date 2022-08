Netflix estrenará muy pronto la quinta temporada de su exitosa serie “Cobra Kai”. De esta manera, muchos fans se encuentran entusiasmado con las nuevas revelaciones en la vida de sus protagonistas y, sobre todo, con la incorporación de nuevos integrantes a su elenco.

En ese sentido, la plataforma de streaming ha anunciado que se suma al reparto un famoso integrante de la franquicia de “Karate Kid”, quien interpretó al maníaco villano de la tercera película y que era conocido como “el chico malo del karate”.

¿Quieres saber quién es este intérprete? A continuación, conoce la biografía, carrera y fotos de Sean Kanan, el actor que hace de Mike Barnes en “Karate Kid” y la serie de Netflix “Cobra Kai”.

¿QUIÉN ES SEAN KANAN?

Sean Kanan es un actor y presentador de televisión estadounidense que saltó a la fama por interpretar el papel de Mike Barnes en la película “The Karate Kid, Part III” (1989), dirigida por John Avildsen. También es reconocido por su rol como Deacon Sharpe en “The Bold and the Beautiful”.

Kanan asistió a la Academia Mercersburg en Pensilvania, la Universidad de Boston y la UCLA, donde obtuvo una licenciatura en ciencias políticas. En 2021, escribió el libro “Way of the COBRA”, en el que inspira e instruye a los estudiantes sobre técnicas para definir su ser más auténtico y exitoso.

Respecto a su vida personal, en el año 2012 se casó con Michele Vega. Antes estuvo casado con Athena Ubach desde 1999 hasta 2001. A nivel político, Kanan está involucrado con la Liga Antidifamación. En mayo de 2016, dijo que apoyaba a Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos.

DATOS PERSONALES DE SEAN KANAN

Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1966

Lugar de nacimiento: Cleveland, Ohio

Edad: 55 años

Signo zodiacal: Escorpión

Nacionalidad: Estadounidense

Esposa: Michele Vega

Hija: Simone Andrea Kanan (nac. 2001)

Ocupación: Actor

Años activo: desde 1988

LA CARRERA DE SEAN KANAN

El gran estelar de la carrera de Sean Kanan llegó en el año 1989, cuando participó en la película “Karate Kid III”, donde dio vida por primera vez a Mike Barnes. Al siguiente año, en 1990, apareció en la serie de televisión “The Outsiders” y, desde allí, ha tenido diversos roles en producciones estadounidenses, entre el cine y la televisión.

Series de TV de Sean Kanan

1990: The Outsiders como Gregg Parker.

The Outsiders como Gregg Parker. 1993 - 1997, 2012 - 2014: General Hospital como Alan James ‘A. J.’ Quartermaine Jr.

General Hospital como Alan James ‘A. J.’ Quartermaine Jr. 1996: The Nanny como Mike McMullen

The Nanny como Mike McMullen 1999: Sunset Beach como Jude Cavanaugh

Sunset Beach como Jude Cavanaugh 2000 - 2005, 2014: The Bold and the Beautiful como Deacon Sharpe

The Bold and the Beautiful como Deacon Sharpe 2009 - 2012: The Young and the Restless como Deacon Sharpe

Películas de la filmografía de Sean Kanan

1989: Karate Kid III como Mike Barnes

Karate Kid III como Mike Barnes 1991: Revenge of the Nerds como Todd Channing

Revenge of the Nerds como Todd Channing 1991: Rich Girl como Jeffrey

¿QUIÉN ES MIKE BARNES EN “KARATE KID” Y “COBRA KAI 5″?

Mike Barnes es un personaje ficticio de la franquicia “Karate Kid”. Barnes nació en 1967, aprendió karate a los 8 años y tiempo después se volvió campeón nacional de esa disciplina.

Él apareció por primera vez en la tercera película de la saga, como uno de los antagonistas de la cinta. Fue contratado por Terry Silver para molestar a Daniel LaRusso y lo enfrentó en el torneo All Valley. No obstante, terminó siendo derrotado.

Este 2022, ha sido anunciado como un integrante más de la quinta temporada de “Cobra Kai”. En ese sentido, se espera que sea una parte importe del destino de los dojos de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (Will Zabka) luego de que Terry Silver (Thomas Ian Griffith) resultara ser un villano en la ficción.

Mike Barnes es un personaje ficticio de la franquicia “Karate Kid” (Foto: Sony)

FOTOS DE SEAN KANAN

El actor y su libro "Way of the COBRA" (Foto: Sean Kanan / Instagram)

El estadounidense en traje (Foto: Sean Kanan / Instagram)

El actor con una polera blanca en una de las fotos subidas a sus redes sociales (Foto: Sean Kanan / Instagram)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “COBRA KAI 5″?

La temporada 5 de “Cobra Kai” llegará a Netflix el próximo 9 de septiembre del 2022 y se suma a las cuatro primeras temporadas que ya están disponibles en la plataforma de streaming.