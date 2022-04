“Café con aroma de mujer” es la telenovela colombiana que se ha convertido en todo un éxito internacional tras su arribo a Netflix, el pasado 29 de diciembre. Los protagonistas de esta historia son el actor cubano William Levy y la talentosa Laura Londoño; pero además de ellos también podemos encontrar a otros reconocidos intérpretes como Raúl Ocampo.

En la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, Raúl Ocampo interpreta a Carlos, un hombre que ha tenido la oportunidad de viajar y vivir en otros países, lo que le ha dado una versión más amplia sobre el espectro de la vida.

Para el actor Raúl Ocampo su personaje en la telenovela colombiana significó todo un reto pues es la primera vez que representa el papel de un homosexual y a su vez fue una gran oportunidad formar parte de “Café con aroma de mujer” pues le ha permitido hacerse conocido fuera de Colombia. Aquí te contamos más detalles del intérprete colombiano.

Raúl Ocampo nació el 27 de octubre de febrero de 1991 en Santa Marta, Colombia (Foto: Raúl Ocampo/ Instagram)

¿QUIÉN ES RAÚL OCAMPO, EL ACTOR QUE HACE DE CARLOS EN “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Raúl Ocampo es un reconocido actor colombiano de series y telenovelas que gracias a su talento ha detscado en exitos proyectos televisivos como “No fue mi culpa”, “Loco por vos”, “Enfermeros”, “Tarde lo conocí”, “Café con aroma de mujer”, entre otros.

Nació el 27 de octubre de febrero de 1991 en Santa Marta, Colombia. Fue en su educación superior cuando Raúl Ocampo se dio cuenta que su sueño de ser actor no era un simple capricho y realmente quería dedicarse a esa profesión.

Tras graduarse de su bachillerato, Ocampo no dejó pasar más tiempo y se dedicó a preparase para cumplir sus sueños de ser un reconocido actor.

En la actualidad, Raúl Ocampo cuenta con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, que hoy lo ha llevado a ser uno de los actores más destacados de la televisión de su país.

PRODUCCIONES EN LAS QUE HA TRABAJADO RAÚL OCAMPO

Para la televisión, Raúl Ocampo actuó en ‘Tarde lo conocí’, ‘Testosterona Pink’, ‘El coste’, ‘Las Vegas’, ‘Polvo carnavalero’, ‘La cacica’, ‘Narcos’ (Netflix), ‘Hermanos y hermanas’, ‘La playita 1 y 2′, ‘Chica vampiro’, ‘Pobres ricos’ y “Pare de contar”.

En cuanto al teatro, el actor ha sido parte de una larga lista de obras como ‘Liga de campeones’, ‘Capitán y campeón’, ‘El $eñor Villega$’, ‘Gimnasio actoral’, ‘Primer match de impro’, ‘Me importa un clown’ y muchas otras.

Raúl Ocampo también ha trabajado en el cine participando en producciones como ‘Malcriados’, ‘Cena para tres’ y ‘Agridulce’.

SU PAPEL EN “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”

Raúl Ocampo interpreta a Carlos en la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”. Su personaje es un hombre homosexual que ha tenido la oportunidad de viajar y vivir en otros países, lo que le ha dado una versión más amplia sobre el espectro de la vida.

“Bendición grande para mí porque no quiero hacer una caricatura de él, todo lo contrario. Representaré a un ser humano que no tiene miedo de vivir y que no tiene miedo de ser quien es”, dijo el intérprete a RCN Televisión.

Ocampo ha interpretado una larga lista de personajes tanto en la televisión, como en el cine y el teatro, pero reconoce que “Carlos” le representa un desafío especial, pues es la primera vez que representa el papel de un homosexual y puesto que proviene de una familia con creencias tradicionales.

“Adicional a que tengo los ojos de mi familia encima, tengo los de mis amigos. Tengo muchos amigos de la comunidad LGTBIQ y quiero dejarlos bien representados. Es importante para mí mostrar a Carlos como un ser humano, como ese amigo, hijo y hermano que todos quisieran tener cerca. Su valentía al salir del clóset, su forma de vivir sin vergüenza, sus creencias (pues no distingue entre razas y clases sociales) y su forma de pensar, es lo que más valoro”, puntualiza Ocampo.

FOTOS DE RAÚL OCAMPO EN INSTAGRAM