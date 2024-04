Shakira sí que sabe cómo hacer que todo el mundo hable de ella; y no, nos referimos por uno de los tantos éxitos musicales que tiene en su haber, sino porque se convirtió en el centro de atención en las redes sociales luego de pronunciarse sobre el clásico español entre Real Madrid vs. FC Barcelona, que se disputó este domingo 21 de abril de 2024. ¿Qué dijo? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Como se recuerda, cuando la cantante tenía una relación con Gerard Piqué, ella no dudaba en acompañarlo a varios encuentros, algunos junto a sus hijos, demostrándole su amor y apoyo incondicional. Sin embargo, en esta ocasión, la colombiana apareció de una manera muy particular en el encuentro.

La cantante Shakira durante una presentación en Coachella 2024 junto al productor argentino Bizarrap (Foto: AFP)

LA CELEBRACIÓN DE SHAKIRA TRAS LUCIRSE EN REAL MADRID VS. BARCELONA

El clásico español, además de haber tenido goles, polémicas y emocionantes momentos, no sólo tuvo como protagonistas a los jugadores de Real Madrid, quienes le dieron vuelta al partido al ganar al Barcelona 3-2, sino que entre ellos se coló Shakira, quien celebró durante el encuentro, pero no porque perdieron ‘los azulgranas’, el exequipo del padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, sino por otra razón.

Resulta que la artista hizo su aparición en el derby, aunque no físicamente, toda vez que se encuentra radicando en Miami, sino de manera virtual cuando compartió un mensaje en su cuenta de X para referirse a los banners de publicidad, en los que se hacían referencia al lanzamiento de su disco.

“¡Los banners! ¡Una buena razón para ver El Clásico!”, escribió la colombiana en sus redes sociales junto a la fotografía que tomó a su televisión el instante que apareció su nombre en las vallas publicitarias del Santiago Bernabéu.

En dichas vallas se podía leer: “Las mujeres ya no lloran. Shakira. Nuevo álbum disponible ya”, algo que llenó de orgullo a la cantante, quien no dudó en presumir.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, por lo que internautas escribieron todo tipo de mensajes: “Shakira viendo el clásico es algo que no me veía venir”, “Te amo”, “Todo un golazo bonita”, “Le falta decir que va con el @realmadrid”, “Queen”, “La única razón”, “Es que no queda nada más que rendirse a tus pies Reina linda. Eres la #1″.

Los banners! Una buena razón para ver El Clásico! 😜



The banners! A good enough reason to watch El Clásico. pic.twitter.com/NPuK2sDzT8 — Shakira (@shakira) April 21, 2024

CANCIONES DE SHAKIRA HACEN CRECER SU FORTUNA

Shakira también sigue dando de qué hablar por los temas que le dedicó a Gerard Piqué, pero no por los dardos que ya todos conocemos, sino porque hicieron crecer sus finanzas.

De acuerdo con Forbes, la cantante habría facturado 323.000 dólares en YouTube y hasta 2.395.000 millones de dólares en Spotify por “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53″. Lo mismo pasó con “Monotonía”, tema con el que habría alcanzado los 4,5 millones de dólares, y qué decir de sus últimas canciones que siguen creciendo cada vez más.