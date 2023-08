La historia de “Sound of Freedom” está basada en la historia del exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tim Ballard, quien fundó Operation Underground Railroad (OUR), una organización sin fines de lucro que busca frenar el tráfico de menores. Pero hay una inspiración mayor detrás de la mediática cinta: la del pequeño Gardy Mardy.

El filme de Angel Studios, que ha tenido esta polémica por uno de sus financistas, cuenta cómo Ballard, interpretado por Jim Caviezel, deja su trabajo para rescatar a niños fuera de EE.UU. Renuncia a sus comodidades para generar un real cambio en la terrible realidad que se vive en todo el mundo.

De esta manera, en distintas operaciones, consigue dar un golpe al crimen organizado. Se ha dicho que esta ficción se basa en el trabajo de Tim Ballard. Pero pocos se han preguntado cuál fue la motivación real detrás del exagente para cambiar su vida.

Y esta fue el caso de Gardy Mardy, un niño haitiano secuestrado y al que, como en la película, buscaron en un operativo privado, sin apoyo de las autoridades. Ballard lo ha buscado por diez años y aquí te contamos lo que se sabe del menor. ¿Hubo un final feliz como en “Sound of Freedom”?

¿QUÉ PASÓ CON GARDY MARDY, EL NIÑO QUE INSPIRÓ “SOUND OF FREEDOM”?

Lamentablemente, a diferencia de la ficción “Sound of Freedom”, el niño Gardy Mardy no ha sido encontrado hasta 2023, cuando se estrenó la película en Estados Unidos y otras partes del mundo. Fue el mismo Tim Ballard quien contó, en un artículo para el Daily Mail, que busca al niño desde hace 10 años y que todavía no se ha rendido en esta promesa que le hizo Guesno Mardy, padre del menor.

Gardy fue raptado en 2009, cuando tenía dos años, en el estacionamiento de una iglesia, de acuerdo a lo que cuenta Ballard, quien empezó a buscarlo tres años y medio después. Tras dejar atrás su trabajo como agente, logró reunir dinero para hacer una operación encubierta en Haití.

Así fue cómo, haciéndose pasar por compradores, llegaron a un falso orfanato en Puerto Príncipe, en 2014, y “compraron” a dos hermanos, los cuales luego fueron adoptados por Ballard y su esposa. Filmaron la transacción ilegal y, con esa evidencia, consiguieron que las autoridades de dicho país intervinieran en el lugar clandestino.

Así fue que rescataron a 28 niños secuestrados y víctimas de la trata, pero entre los pequeños no se encontraba Gardy, quien ya había sido llevado a otro lugar. Ballard cuenta que saber que no estaba el niño fue un duro golpe para la familia del menor y él, pero Guesno terminó adoptando a ocho de los menores.

“‘Si tengo que entregar a mi hijo para que estos 28 niños puedan ser rescatados’, dijo, ‘esa es una carga que estoy dispuesto a soportar el resto de mi vida’”, contó Ballard sobre lo que le dijo el padre de Gardy tras el operativo.

“Y hasta el día de hoy, una década después, sigo buscando a Gardy. Le prometí a Guesno que lo haría”, escribió Tim Ballard sobre la situación del pequeño.

