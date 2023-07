“Yo cantaba en la iglesia en los cultos de niño, mi mamá me ponía”, ha revelado Tekashi 6ix9ine en una entrevista con la periodista Astrid Rivera, colaboradora de “Despierta América”. El cantante habló sobre su paso por el coro y de sus tatuajes.

Tekashi 6ix9ine ha sido centro de atención en las últimas semanas, debido a su cercanía con Yailin La Más Viral y sus peleas en redes sociales con Anuel AA, quien le lanzó serias acusaciones y le pidió que se aleje de su hija.

En medio de toda espiral de dimes y diretes, la periodista publicó parte de una entrevista realizada en marzo pasado, donde logró que el rapero estadounidense, de ascendencia mexicana, cuente detalles de su vida, al punto de hacerlo emocionar. Conoce los detalles en esta nota:

TEKASHI 6IX9INE Y SU ÉPOCA EN EL CORO DE LA IGLESIA

Tekashi, en la entrevista con Astrid Rivera, reveló que cuando era niño fue parte del coro de la iglesia y habló sobre la posibilidad de regresar a cantar a la casa de Dios para interpretar los temas religiosos, pero se mostró apenado porque siente que sería rechazo por su nuevo aspecto.

El rapero estadounidense, de 27 años, recordó que durante su niñez su mamá lo llevaba a participar del coro y recordó algunas canciones como “Alabaré a mi Señor” y “Jerusalén Qué Bonita Eres”. Aunque dijo que eso ocurrió hace muchos años, se animó a cantar un poco de cada una. “Me da pena”, decía el joven, ante la insistencia de la periodista para que siga cantando.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, no solo cantaba, además tocaba “el pandero, la maraca, los timbales”, entre otros instrumentos.

“¿Regresarías a participar del coro de la Iglesia?”, le preguntó Rivera. El estadounidense, quien se encuentra en el ojo del huracán por su pelea con Anuel AA, que incluso obligó a que se cancelara su participación en los Premios Juventud, no rechazó la posibilidad. “Sí”, dijo emocionado, pero luego dijo que cree que no sería bien recibido.

“Sí, pero no creo que me quieran ahí, mira como tengo tatuada la cara, es que me da vergüenza (…) Aquí todos los cristianos me van a hacer comentarios”, agregó con una sonrisa apenada, al tiempo que recordó que su madre es una persona muy conservadora y siempre criticó los tatuajes.

Tekashi 6ix9ine no cree que lo reciban de nuevo en la Iglesia, debido a sus tatuajes en la cara (Foto: Tekashi 6ix9ine/Instagram)

Entonces, “¿te arrepiente de haber se hecho los tatuajes?”, le preguntó la entrevistadora. El artista dijo que no. Mencionó que se tatuó la cara antes de conocido y sin tener un dólar en el bolsillo: “No, no, la vida se hizo para que tú la vivas a tu forma, cada cosa que yo he hecho mal yo he aprendido de mis errores”, sentenció.

El video tiene más de 119 mil me gusta y 3,998 comentarios, donde le dan mensajes de aliento para que no tema volver a la Iglesia. “Dios te ama tal cual y como eres”, “Dios te espera con los brazos abiertos. Él no quiere perderte desea que vuelvas”, “Dios te bendiga,tienes un gran corazón”, dicen. También resaltan su rostro de emoción y el brillo en sus ojos durante la entrevista. “Alguien vio ese brillo en los ojos, como yo lo vi”

FICHA PERSONAL DE TEKASHI 6IX9INE