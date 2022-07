Pocas veces en la historia del cine y las series, una revelación de parentesco ha impactado tanto a la audiencia. Desde el dramático anuncio de Darth Vader en “Star Wars”, al perturbador desenlace de “Oldboy”, las inesperadas conexiones sanguíneas han cobrado sentido siempre y cuando estuvieran bien construidas. En este caso, al final de la emisión del penúltimo capítulo de la temporada 3 de “The Boys”, descubrimos que el verdadero padre de Homelander es Soldier Boy, pero ¿es esto posible?

La serie de Prime Video, inspirada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, desconcertó a todos sus televidentes con un inesperado giro. Luego de que Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, atrapara a su excompañero, Mindstorm, descubrió el verdadero motivo por el que Vought decidió deshacerse de él.

Sin embargo, la audiencia no supo qué fue lo que le dijo hasta la escena final, en la que llamó a Homelander, a quien da vida Antony Starr, y le reveló la verdad de forma muy gráfica.

Le contó que, hace años, había ido al laboratorio de Vought para un experimento de genética y dio una muestra de su esperma. Al parecer, según lo que le dijo el antiguo miembro de “Payback”, esto había sido usado para crear a su reemplazo, el nuevo superhéroe que sería aún más poderoso.

Jensen Ackles, conocido por interpretar a Dean en "Supernatural", da vida a Soldier Boy en la temporada 3 de "The Boys" (Foto: Amazon Studios)

¿ES POSIBLE QUE SOLDIER BOY SEA EL PADRE DE HOMELANDER?

Desde que se introdujo a Soldier Boy en los primeros capítulos de la temporada 3, hubo algunas pistas que nos podrían haber indicado que esto estaba por venir. Quizás se nos pasó desapercibido, pero el antiguo líder de los superhéroes tiene muchas similitudes con Homelander.

Ambos fueron las estrellas de Vought, fueron los capitanes de sus grupos, eran los más poderosos de su época y se enamoraron de una de sus compañeras que terminó traicionándolos. Por otro lado, también compartían características negativas como el narcisismo, la toxicidad, la agresividad y el total desinterés por las otras personas.

Aunque muchos se pudieron dar cuenta de esto, tal vez no lo asociaron con un posible parentesco, pero Soldier Boy dejó claro que esto era factible. Primero contó que Jonah Vogelbaum lo engañó para conseguir sus espermatozoides y el personaje de Jensen Ackles pudo haber estado tan acostumbrado a la voluntad de Vought que no hizo más preguntas.

No solo eso, sino que también brindó una fecha, que coincide con el tiempo en el que estuvo activo y el nacimiento de Homelander, quien desconoce la fecha exacta, pero sabe que fue entre otoño de 1980 y la primavera de 1981.

Además, esto ha sido confirmado por el creador de la serie Eric Kripke, quien confirmó que esta fue una decisión que tomaron al plantear la historia de la temporada 3, la cual tenía como temática repetitiva, la relación de los padres con sus hijos, como la de Billy Butcher y MM.

“No fue hasta que habíamos escrito la mitad de la temporada que a alguien se le ocurrió ‘Bueno, no debería ser Soldier Boy el padre de Homelander’ y realmente funcionó porque tenía sentido. No solo por la historia que tiene sentido que crearían a Homelander, sino que que también cobra sentido desde un aspecto emocional. Toda la toxicidad de Soldier Boy se ha desarrollado en la toxicidad de Homelander”, afirmó a “TV Line”.

¿POR QUÉ VOUGHT DECIDIÓ CREAR A HOMELANDER?

Hasta antes del capítulo 7 de la más reciente temporada de “The Boys”, no se conocía que Vought eran los responsables de la captura de Soldier Boy. En un inicio, solo están relacionados los rusos y luego se sabe que los integrantes de “Payback” fueron quienes lo entregaron.

No obstante, con las más recientes revelaciones, sabemos que Stan Edgar fue quien le dio la orden a Black Noir, con el respaldo de la directiva de Vought.

¿Por qué Vought decidió reemplazar a Soldier Boy? Pues porque el experimento de 3 años estaba demostrando tener mucho más potencial y ser más poderoso que el original. Pues, además de ser indestructible y no poder morir, Homelander podía volar y lanzar rayos láser de sus ojos, muy al estilo de Superman.

Quizás, una mejor pregunta sea por qué se hizo en ese momento y no mucho antes. Pues la caída de Soldier Boy, quien hasta entonces era muy popular con el público, coincidió con la aparición de Stan Edgar como nuevo ejecutivo de la compañía. Si algo sabemos de él, es que su ambición no tiene límites.

Además, su propósito siempre fue incluir a los superhéroes en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, dado que la historia de veterano de Soldier Boy era una completa mentira, pudo no haberlo considerado el mejor abanderado para conseguir su meta.

Por otro lado, la conducta desenfrenada de Soldier Boy pudo haber sido percibida por Edgar como un problema que le podría brindar todavía más complicaciones después.

¿QUÉ PASARÁ LUEGO DE LA REVELACIÓN DE QUE SOLDIER BOY ES EL PADRE DE HOMELANDER?

El problema de esta revelación es que, ahora que Soldier Boy sabe quién es su hijo, no quiera cumplir con el trato que hizo con Butcher y Hughie de matar a Homelander con su rayo.

Por otro lado, existe la posibilidad que Soldier Boy rechace a Homelander al verlo tan necesitado de afecto paterno y lo considere débil. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el final de entrega para descubrirlo y si esto se resolverá rápidamente o influenciará los hechos de la temporada 4.

También surge la pregunta, ¿quién es la madre de Homelander? Existen dos posibilidades: inseminaron a una mujer anónima que se ofreció como voluntaria o, lo más probable, obtuvieron el óvulo de una superhéroe mujer que, combinado con los genes de Soldier Boy, harían a Homelander mucho más poderoso que sus progenitores.

En este último caso, Stormfront parece la opción más evidente, pues en “Herogasm” Soldier Boy comenta que pasó algunos momentos íntimos con Liberty, la antigua identidad de la supernazi. Además, en los cómics, Stormfront es un personaje masculino al que le quitan la sangre para crear a Homelander.

