La serie “The Last of Us” de HBO Max estrenó el octavo capítulo de su primera temporada (1x08) el pasado domingo 5 de marzo. Titulado “When We Are in Need” (”En Nuestras Horas más Bajas”), este increíble episodio estuvo dirigido por Ali Abbasi y escrito por Craig Mazin.

Tras los sucesos que vimos previamente en la adaptación del videojuego de Naughty Dog, esta vez el relato se centró en los esfuerzos de Ellie (Bella Ramsey) por salvar a Joel (Pedro Pascal) y su inesperado encuentro con nuevos enemigos.

ATENCIÓN SPOILERS. ¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre cuál es el final explicado (ending explained) del episodio 8 de la serie de HBO Max “The Last of Us”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DEL EPISODIO 8 DE “THE LAST OF US”?

Hacia el final del capítulo 8, Ellie es capturada por David, el líder de un grupo aparentemente religioso. No obstante, la adolescente descubre que este tipo esconde una naturaleza mucho más oscura que lo que refleja su discurso benevolente: es un caníbal que ha estado alimentando a los demás con carne humana.

Si bien él mostraba entusiasmo por incluir a nuestra protagonista en su comunidad, al “confesar” que necesitaba de una aliada que lo acompañe en el liderazgo del equipo, pronto la joven conoce sus verdaderas intenciones.

Cuando el personaje de Bella Ramsey intenta huir, el sujeto aprovecha su ventaja física y manifiesta que “la lucha es la parte que más le gusta”, al quedar implícito que intenta abusar sexualmente de ella.

Entonces, la chica tiene que enfrentarse al villano. En una desgarradora escena, en donde la muchacha batalla con todas sus fuerzas por sobrevivir, logra matar a David: lo apuñala con furia muchas veces y puede escapar del lugar.

De esta manera, Ellie abandona el sitio en el que estuvo secuestrada y se encuentra con Joel. Vale precisar que él está mucho más recuperado gracias a los cuidados de su compañera, por lo que acudió a buscarla.

Tras la experiencia traumática, la adolescente grita al creer que es un enemigo. Pero, al darse cuenta de que realmente es su amigo, ella se derrumba en sus brazos. En este emotivo momento, Joel la tranquiliza y le dice: “It’s ok baby girl, I got you” (“Está bien, nena, te tengo”).

Finalmente, el hombre la protege con su chaqueta y ambos caminan juntos hacia su próximo destino.

Ellie fue capturada por David y su grupo en el octavo episodio de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DEL EPISODIO 8 DE “THE LAST OF US”?

Probablemente, la última escena del episodio es la prueba máxima de la conexión y confianza que han formado ambos protagonistas desde el inicio del programa.

Así lo explica el co-creador Neil Druckmann en el detrás de cámaras del capítulo: “En cierto modo Joel la salva, pero más emocionalmente. Ella está destrozada y no sabe qué decir. Está cubierta de sangre y la mira a los ojos. Se inclina hacia adelante y la abraza”.

Esto cobra más valor si consideramos que “baby girl” es la manera en la que Joel llamaba cariñosamente a su hija Sarah antes de su trágica muerte a manos de un oficial de FEDRA.

“Todo lo que él puede decir es algo que no ha dicho en 20 años: ‘baby girl’, que es como llamaba a su hija”, puntualiza Druckmann.