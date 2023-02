Tommy es un personaje que ya apareció en “The Last of Us”, pero al cual no hemos podido ver desde el primer episodio. No obstante, está muy presente en la serie de HBO Max, pues es el motivo por el que Joel decide partir de la Zona de Cuarentena de Boston.

En la segunda mitad del capítulo 1, el personaje de Pedro Pascal estaba preocupado por su hermano, pues no había recibido noticias de él por la radio. Por ello, quiere ir a buscarlo, pero para hacerlo, necesita una batería para la camioneta.

Tommy es la razón por la que Joel acepta realizar la misión de entregar a Ellie a las Luciérnagas y, por ende, el inicio de esta historia.

Nuevamente, fue mencionado en el episodio 4, cuando los protagonistas se encontraban manejando por una larga distancia y Joel decidió contarle a Ellie un poco de su pasado.

Tommy es interpretado por Gabriel Luna. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “The Last of Us”.

¿QUIÉN ES TOMMY EN “THE LAST OF US”?

Tommy es el hermano menor de Joel y el tío de la difunta Sarah. Apareció en el primer episodio de “The Last of Us” y fue él quien logró salvar al protagonista de ser asesinado por un militar.

Joel va a buscarlo a Wyoming luego de no recibir noticias de él y piensa que algo malo puede haberle pasado.

DATOS DE TOMMY

Género: Masculino

Masculino Fecha de nacimiento: finales de 1980

finales de 1980 Edad: en sus 40′s

en sus 40′s Lugar de nacimiento: Texas, Estados Unidos

Texas, Estados Unidos Parientes: Joel (hermano) y Sarah (sobrina)

Joel (hermano) y Sarah (sobrina) Pareja: Maria

Maria Localización: Condado de Jackson, Wyoming

Tommy tiene entrenamiento militar en "The Last of Us" (Foto: HBO)

EL PASADO DE TOMMY ANTES DE LA PANDEMIA DE CORDYCEPS

Antes de la pandemia por Cordyceps que convirtió a la mayoría del mundo en una especie de zombi, Tommy se había unido a la milicia apenas cumplió 18 años, pues pensaba que eso lo iba a convertir en un héroe. Sin embargo, después de pelear en alguna de las guerras del medio oriente, regresa completamente desilusionado. Esto es mencionado por Joel en el episodio 4 de la serie.

Posteriormente, ambos empezaron a trabajar juntos en un negocio de construcción hasta que explotó la infección. Sus antecedentes como militar lo ayudaron a enfrentar las primeras etapas del apocalipsis.

LA HISTORIA DE TOMMY DESPUÉS DE LA PANDEMIA DE CORDYCEPS

Después de los eventos del primer episodio, cuando Sarah es asesinada, Joel y Tommy continúan su camino de supervivencia juntos. En algún punto, empezaron a trabajar con un grupo de personas que se dirigía a la Zona de Cuarentena de Boston para refugiarse allí. Fue entonces que conocieron a Tess.

En el camino, se da entender que formaron parte de un grupo de Cazadores, donde tuvieron que hacerle daño a gente inocente para poder sobrevivir.

Una vez que llegaron a Boston, Tommy empezó a sentir culpa por todas las cosas que hicieron y continuaban haciendo. En ese momento, conoció a Marlene, la líder de las Luciérnagas de Boston que volvió a encender la chispa del heroísmo en él, por lo que decidió separarse de su hermano y unirse a la célula rebelde.

Luego de pasar varios años junto a las Luciérnagas y visitar sus diferentes bases de operaciones, Tommy se desilusionó de su causa y decidió dejarlos, pero no retornó con Joel.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA TOMMY Y POR QUÉ JOEL NO SABE NADA DE ÉL?

ALERTA DE SPOILERS. Después de dejar las Luciérnagas, Tommy llegó al condado de Jackson y, junto con otras personas, lo convirtieron en un asentamiento seguro. Conoció a una mujer llamada María y ambos se convirtieron en los líderes del lugar.

En un principio, la planta hidroeléctrica del asentamiento fue atacada en varias ocasiones por bandidos.

Tommy se ausentó de Wyoming para regresar a su ciudad natal (Austin, Texas), para tratar de recuperar lo que pudiera de su antigua casa. La mayoría de sus pertenencias habían sido saqueadas, pero pudo tomar una foto de Joel y Sarah juntos.

¿JOEL LLEGA A ENCONTRAR A TOMMY?

En los videojuegos, Joel y Ellie encuentran a Tommy justo después de los eventos de Pittsburgh (que en la serie tienen lugar en Kansas City). Esto ocurre cuando encuentran la planta hidroeléctrica abandonada, la cual el grupo del asentamiento quería poner en marcha. Por ello, junto con su esposa María y otros hombres, vuelve a encontrarse con su hermano.

Pese a que la última vez que se vieron tuvieron una fuerte discusión, Tommy recibe a Joel con los brazos abiertos y regresan con Ellie al asentamiento.

Cuando Joel le cuenta a Tommy acerca de la inmunidad de Ellie y le pide que la entregue a las Luciérnagas, él se niega y se da cuenta que no ha cambiado en lo absoluto. Sin embargo, tras ver el tipo de relación que tenían, cambia de opinión.