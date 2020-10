Con algunos meses de retraso, el que se suponía que iba a ser el final de la décima temporada de “ The Walking Dead ” llegó a las pantallas. ‘A Certain Doom’ (‘Perdición segura’, 10x16) fue emitido el domingo 4 de octubre como el último capítulo de la guerra contra los Susurradores (Whisperers), aunque también como el inicio del arco de la Commonwealth. El final se acerca.

El episodio, que marcó el regreso de “ The Walking Dead ” tras la suspensión de su producción como consecuencia de la pandemia del COVID-19 , despidió a los últimos Susurradores que quedaban en pie, incluido Beta, en medio de la mayor invasión walker nunca antes vista en el drama. Además, trajo de vuelta a Maggie y a algunos otros personajes que se creían desaparecidos.

¿Qué pasará ahora? Todavía restan seis capítulos de la décima temporada, que serán emitidos en algún momento del año 2021. Luego llegará la décimo primera entrega, que será la última de la serie, aunque también el comienzo de una nueva etapa en la franquicia.

¿QUÉ PASÓ EN “THE WALKING DEAD” Y QUÉ SIGNIFICA CADA UNO DE SUS MOMENTOS CLAVES?

1. MAGGIE REGRESÓ JUNTO CON UN MISTERIOSO ENMASCARADO

Maggie Rhee, de vuelta al ruedo (Foto: The Walking Dead / AMC)

Si bien el retorno de Maggie ya había sido anunciado -incluso fue vista en el tráiler de este capítulo de “ The Walking Dead ”-, no deja de ser gratificante ver una vez más en pantalla a la actriz Lauren Cohan, sobre todo por las circunstancias en las que tiene lugar su reintroducción.

Maggie llegó a tiempo para salvar de una muerte segura a Aaron, Alden y Gabriel, pero ¿por qué volvió justamente ahora? Según se vio, por fin recibió las cartas donde sus viejos aliados le informaban acerca de la aparición de los Susurradores, de la muerte de personajes como Jesus, Tara y Enid y donde le pedían que regresara con ellos.

¿Por qué es tan importante el retorno de Maggie? Como bien explica Screen Rant, el grupo necesita un líder tras la supuesta muerte de Rick, la ausencia de Michonne y el estado de salud de Ezekiel. Gabriel, Rosita o el mismo Daryl no tienen el poder de dirección o reunión de Maggie. Por tanto, de cara al final de “ The Walking Dead ”, puede haber dos caminos: Maggie se queda para estar al frente de Alexandria, Hilltop, Kingdom y Oceanside o intenta llevarse con ella a sus compañeros. Después de todo, ha estado viviendo junto con su hijo en otra comunidad de la que aún no se sabe nada, más allá de que es próspera y que se rige bajo las leyes de Georgie.

Por otro lado, Maggie reapareció junto con un misterioso personaje enmascarado, experto en el uso de las guadañas. ¿De quién se trata? Lo único cierto es que nos recordó a la vieja Michonne, cuando fue presentada como salvadora de Andrea.

2. EL FIN DEL ESTILO DE VIDA DE LOS SUSURRADORES

Sin Alpha para liderarlos, Beta asumió el mando de los Susurradores, con el objetivo de aniquilar a los responsables de la muerte de su amada. Eso le costaría todo.

Beta persiguió y rodeó a los sobrevivientes de las comunidades, con pocos hombres pero con una gigantesca manada de walkers como arma. Claro está, por un momento tienen todo para desaparecer los restos de Alexandria y compañía, pero el contraataque de Daryl, Carol y unos pocos personajes más bastó para reducir a los invasores.

En medio de la horda, camuflados con sangre y tripas, los héroes mataron uno por uno a los Susurradores hasta llegar a Beta, que a estas alturas había perdido el juicio y creía escuchar palabras de los zombis que deambulaban a su alrededor. Beta y Negan pelearon, aunque la batalla la decidió Daryl, cuando clavó sus dagas en los ojos del gigante, que apenas unos segundos después ya era devorado por los ‘caminantes’ que alguna vez idolatró. Así se extinguió el grupo que defendía el estilo de vida de los walker.

3. LA REDENCIÓN DE NEGAN

Negan no puede ocultar que tiene su corazón (Foto: The Walking Dead / AMC)

Negan había dicho que escaparía en medio de la invasión de los Susurradores, pero en lugar de eso se quedó hasta el final y ayudó al grupo de Daryl. Si bien su participación fue breve, resultó ser clave, debido a que Beta era el más peligroso de los asesinos. Si no distraía al verdugo de varios personajes, Daryl no hubiese tenido la oportunidad de reducirlo.

A lo largo de la temporada, Negan no ha intentado más que ganar puntos para ser perdonado por las comunidades, pero por más que rescatara a Judith, salvara a Aaron o matara a Alpha, nadie podía olvidar sus crímenes del pasado como el homicidio a sangre fría de Abraham y Glenn.

¿Por fin se ganará la confianza de las comunidades? Daryl al menos parecía haber reconocido el valor del antiguo líder de los Salvadores (Saviors) y eso podría invitar al resto de sobrevivientes a aceptarlo como uno más de ellos. Sin embargo, el regreso de Maggie podría poner varios peros en su frente. Como ella no ha sido testigo de su crecimiento, es difícil que pueda superar que Negan matara a su esposo delante de ella. En todo caso, dificultaría que Maggie acepte cualquier tipo de liderazgo en la comunidad si es que Negan es parte de ella.

4. EL SPIN-OFF DE CAROL Y DARYL

Nuevo México continúa en la cabeza de Carol y Daryl. Ya habían hablado hace algunos capítulos de la posibilidad de irse juntos y tras derrotar a los Susurradores, retomaron la conversación, aunque enfatizaron que todavía tenían algunas cosas que hacer en su actual hogar.

Sin ningún tipo de sutileza, la producción está presionando sobre la idea de llevar a sus dos últimos personajes originales por otro rumbo, lejos de las comunidades que hemos conocido en las últimas temporadas. Ambos tendrán una serie propia, que podrá verse una vez termine “ The Walking Dead ”. Nuevo México parece su destino inevitable.

5. ESTÁN VIVOS

¡Connie está viva! (Foto: The Walking Dead / AMC)

Un par de personajes desaparecidos reaparecieron en este capítulo y abrieron la posibilidad de iniciar un viaje juntos.

Primero, Virgil, el hombre que llevó a Michonne a la base naval donde esta encontraría evidencia de que Rick está vivo, fue visto deambulando solo, primero en Oceanside y luego cerca del territorio de los Susurradores. La última vez que había aparecido en pantalla, él seguía perturbado por la muerte de su familia, pero ahora parecía recuperado y presto para reintegrarse a lo que quedaba de la sociedad.

Tras encontrar Oceanside vacía, Virgil continuó su viaje a caballo, hasta que en medio de un camino de tierra encontró a Connie, cubierta de sangre y polvo, pero viva.

Connie había desaparecido cuando el grupo se aventuró dentro una cueva donde Alpha mantenía su horda. Cuando la caverna colapsó, Connie se quedó atrás junto con Magna y ambas fueron dadas por muertas. No obstante, Magna volvió a casa poco después. Según contó, juntas se habían camuflado entre los ‘muertos’, pero en determinado momento se separaron y después no supo más de su amiga. Hoy es seguro que Connie también sobrevivió de algún modo.

¿Por qué es importante el regreso de estos dos personajes? En primer lugar, Virgil sabe lo que pasó con Michonne y al menos puede dar luces sobre el destino que eligió. En tanto, la ‘resurrección’ de Connie no puede ser más que un regalo caído del cielo para su hermana Kelly y el resto de sus aliados, sobre todo para Daryl, quien parecía enamorado de ella. ¿Cómo reaccionará Carol?

6. STEPHANIE Y LA COMMONWEALTH

Mientras tenía lugar la última batalla contra los Susurradores, Eugene, Yumiko, Ezekiel y Princess finalmente llegaron al punto de reunión acordado con Stephanie, la mujer de la radio. Sin embargo, en lugar de ser mágica, la reunión se volvió peligrosa cuando unos hombres armados y blindados con un equipo especial los rodearon y amenazaron.

¿Quiénes son estas personas y por qué cuentan con equipamiento que parece salido de una era anterior al apocalipsis zombi? Al menos en el cómic, los soldados cubiertos de blanco son de la Commonwealth, una comunidad grande y autosuficiente que hasta cierta forma recuperó el estilo de vida que primaba en el mundo antes de comenzar la crisis.

En la historia original de “ The Walking Dead ”, la comitiva de Eugene también es rodeada por la Commonwealth, de la que Stephanie forma parte, aunque sin atribuciones como hacer contacto con extraños.

Como pronto se descubrirá, los roles dentro de esta comunidad están rigurosamente determinados y sus miembros escalan según los aportes que pueden hacer. Por esta razón no fluiría muy bien la comunicación entre los líderes de la Commonwealth y el resto de sobrevivientes. Al menos con Rick no fue fácil.

Ahora, todavía no se sabe si la Commonwealth tiene alguna relación con la red construida por Georgie o con la misteriosa organización identificada con las siglas CRM, la que se llevó a Rick Grimes y de la que solo se sabe que tiene helicópteros a su disposición.

