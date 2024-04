La primera temporada de la serie spin-off “The Walking Dead: The Ones Who Live” llegó a su fin el pasado 31 de marzo del 2024, con el estreno de su sexto episodio: ‘The Last Time’, dirigido por Michael E. Satrazemis y escrito por Scott M. Gimple & Channing Powell. Así, se cierra una historia más de la aclamada franquicia “TWD”. No obstante, si llegaste a esta nota, es porque quizá te quedaste con alguna duda sobre el desenlace del capítulo. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que esta serie de AMC se centra en Rick (Andrew Lincoln), Michonne (Danai Gurira) y lo que pasó con ellos tras su ausencia en el programa original.

En ese sentido, de acuerdo con su sinopsis oficial en Rotten Tomatoes, narra “la historia de amor entre dos personas separadas por un poder imparable que intentan encontrarse”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Walking Dead: The Ones Who Live”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

ALERTA DE SPOILERS. Hacia el final del sexto episodio de la serie, Bale le revela a Rick que la CRM cree que a la humanidad solo le quedan alrededor de 14 años, por lo que tienen la intención de declarar la ley marcial y destruir las comunidades de supervivientes alrededor del mundo, con el fin de quedarse con sus recursos y asegurarse su propia supervivencia.

Michonne, por su parte, se infiltra con los Frontliners y descubre las intenciones de la CRM de secuestrar a niños selectos de Portland, antes de destruir la ciudad y liquidar a su población por completo.

Entonces, Rick decide matar a Beale, mientras Michonne lo convence de ponerle fin a los planes de la organización. De esta manera, la dupla prepara una bomba con la fuerza suficiente para acabar con el Mando de la Fuerza CRM y con todos los Frontliners.

Así, nuestros protagonistas se alistan para escapar, pero Thorne los confronta y los obliga a luchar contra ella. ¿El resultado? Pues, Michonne asesina a su contrincante al grito de “El amor nunca muere” y, al lado de Rick, deja atrás los restos de la CRM y la horda de zombis que quedaron en el lugar.

Tras esto, se revela que todas las atrocidades de la CRM fueron expuestas por nuestros protagonistas. Entonces, el gobierno civil toma el control y le permite a los supervivientes viajar y trasladarse libremente.

“Los ciudadanos son ahora libres de marcharse cuando lo deseen, y la ciudad acogerá ahora a los nuevos ciudadanos, a medida que vayan llegando. Tras el despojo a los militares y todo ahora en las manos del Consejo... la prioridad de la CRM ha cambiado, a más allá de la defensa de la CRM, hacia comprometerse a asistir e incluso recoger a cualquier superviviente o comunidad con la que se crucen”, se escucha en la radio.

Resulta que Rick llevó a cabo la misión de Okafor de reformar y rehacer la organización como una fuerza para el bien.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

El episodio termina con Rick y Michonne regresando a casa en un helicóptero de carga CRM, parte de una flota que envía suministros por todo el país.

En ese sentido, podemos ser testigos de uno de los reencuentros más esperados por los fans de “The Walking Dead”: Rick y Michonne vuelven a su hogar... y se reúnen con sus hijos Judith y Rick “RJ” Grimes Jr.

El pequeño, con el sombrero que heredó de Carl, conoce a su padre por primera vez y le pregunta a su progenitor si es él “el hombre valiente”. Rick confirma esa información, pero aclara: “Tal vez puedas llamarme ‘papá'”.

La última toma de la primera temporada de “The Walking Dead: The Ones Who Live” nos deja con la familia Grimes abrazándose. ¡Por fin están juntos! ¡Ellos son los que viven!

Cabe resaltar que, en declaraciones para TVLine, la actriz Danai Gurira confirmó que el plan de la serie siempre fue concluir con esta reunión: “Cualquier otra forma sería demasiado oscura. No era a lo que aspirábamos en términos de una historia de amor épica”.

Por otro lado, en diálogo con The Hollywood Reporter, ella dejó abierta la posibilidad de participar en una eventual segunda entrega de la producción: “Todo es posible. Hemos puesto todo nuestro empeño en que sea una experiencia muy satisfactoria para la gente, porque sabemos que la gente la ha esperado mucho tiempo...”, admitió. ¿Te gustaría que una temporada 2 del spin-off vea la luz?

Danai Gurira y Andrew Lincoln son las figuras principales del póster de la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)