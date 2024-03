El final de “The Walking Dead: The Ones Who Live” llegó este 31 de marzo de 2024, donde disfrutamos una vez más de Andrew Lincoln como Rick Grimes, quien retornó a la exitosa serie tras haber estado alejado desde la novena temporada (2018), año en el que vimos cómo su personaje se fue en un helicóptero. Si bien, esta nueva producción está ambientada tras la conclusión de la serie original “The Walking Dead”, lo cierto es que todos quedamos fascinados viendo otra vez en escena al exlíder de la Zona Segura de Alexandría, que fue dado por muerto en “What Comes After”. Debido a los sucesos que se han presentado en el show estadounidense, el que menos busca saber si habrá una segunda temporada. En los siguientes párrafos, despejamos esta duda, aunque si nos centramos en la opinión del público, los millones de seguidores esperan la continuidad del universo zombi y postapocalíptico.

Cabe mencionar que inicialmente se había anunciado que esta producción iba a ser una trilogía de películas centradas en Grimes, pero tras la pandemia se convirtió a una serie limitada de seis episodios, que nos muestra el reencuentro de Michonne y Rick.

Andrew Lincoln como Rick Grimes y Danai Gurira como Michonne en el sexto y último episodio de "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

Hasta el momento, ninguno de los cocreadores y productores ejecutivos del drama se ha pronunciado definitivamente sobre una segunda temporada de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, pero han dejado abierta esta posibilidad, lo que hace soñar a millones de fanáticos en todo el mundo.

Durante la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión, los cocreadores y productores ejecutivos del drama Scott M. Gimple, Andrew Lincoln y Danai Gurira, estos dos últimos también protagonistas, no cerraron las puertas a una entrega dos cuando les consultaron sobre el tema.

Mientras que Gurira señaló: “No puedo responder a eso” y Gimple decía: “Guardemos silencio sobre esto”, Lincoln mencionó a modo de broma: “Bueno, muero en el último episodio”, algo que ningún fanático esperaba.

Pero Scott M. fue más allá: “Yo diría que todo es posible, incluso si Rick muere en el último episodio. Todo es posible. Estamos concentrados en este momento, pero esto surgió de una manera realmente sorprendente, donde había todo tipo de planes y el mundo cambió, así que alteramos esos planes y terminamos con algo que realmente me gustó”, publica Deadline.

Andrew Lincoln regresó con su papel protagónico como Rick Grimes en “The Walking Dead: The Ones Who Live” (Foto: AMC)

SI DAN LUZ VERDE A “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE” – SEGUNDA TEMPORADA, ¿QUÉ VERÍAMOS?

De recibir la aprobación para una segunda entrega, “The Walking Dead: The Ones Who Live” nos mostraría a Rick y Michonne huyendo del Ejército de la República Cívica, que habría sacado a Rick en helicóptero de “The Walking Dead”, publicó ComicBook.

Asimismo, podríamos ver el regreso de Morgan Jones, a quien perdimos del radar el momento en el que intenta comunicarse con Rick por walkie talkie con el mensaje: “Voy a ir a buscarte, estés en Alexandria o no”. Según dicho sitio web, su presencia estaría asegurada, pues con la referencia a los huevos de pascua, él podría aparecer en una posible temporada 2.