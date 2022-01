¿Cuál es la nueva película de Onur Tuna? El actor que dio vida a Ferman Eryiğit en la telenovela turca “Doctor milagro” tiene un nuevo reto, pero ahora será en la pantalla grande y con Hazal Kaya. La celebridad, que trabajó junto a Taner Ölmez y Sinem Ünsal, ha contado sobre su proyecto cinematográfico que aparecerá en 2022. El recordado cirujano y novio de Beliz Boysal (Hazal Türesan) en “Mucize doktor”, sorprenderá a los espectadores con una nueva faceta.

Tuna ha deslumbrado al público turco e internacional por su desempeño en el drama médico, una de las mejores adaptaciones, junto a “The Good Doctor”, de la serie surcoreana “Buen doctor” de 2013.

La celebridad se desempeñó como jefe de cirugía del Hospital Berhayat de Estambul. Siempre destacó por su gran talento y pericia como médico, pero también porque estuvo, en varias ocasiones, al borde de la muerte.

Onur Tuna consiguió quedarse en la memoria de los fanáticos de la telenovela turca, como uno de los personajes más emblemáticos, junto a Alí y Nazli. Ahora, el intérprete ya tiene todo listo para que el público conozca más de su versatilidad frente a las cámaras.

Onur Tuna en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Onur Tuna / Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE “WHAT HAPPENED TO ME?”, LA NUEVA PELÍCULA DE ONUR TUNA?

De esta manera, fue el mismo Tuna quien se encargó de contar que su próximo reto como actor es la película “What Happened to Me?”, una comedia que protagonizará al lado de Hazal Kaya. Ambos darán vida a una divertida pareja que cuenta con conflictos de la actualidad.

La cinta es una adaptación del libro homónimo de Aslı Kızmaz y se estrenará el 14 de enero de 2022. Su lanzamiento estaba previsto antes, pero se postergó por la pandemia del COVID-19. Onur Tuna dará vida al coqueto actor Soner Güler y Kaya a Sertab.

“Una historia de amor basada en hechos más que en milagros. Creo que este es un aspecto dulce de la película que llamará la atención. Aparte de eso, el público encontrará una muy buena adaptación del libro y actores que aman su trabajo en la película”, dijo la estrella de “Doctor milagro” a la prensa turca.

¿ONUR TUNA TIENE ESQUIZOFRENIA?

Luego de haber triunfado con la telenovela “Doctor milagro”, Tuna se ha encaminado a otros proyectos televisivos como “Mahkum”, con la cual espera superar las expectativas de sus fanáticos. Pero también compartió con T24 algunos detalles de su vida que, quizá, algunos desconocen. Así lo indicó el portal elsol.

Lo que sorprendió a muchos fue cuando se le consultó sobre un rumor que necesitaba de una respuesta urgente y tenía que ver con la esquizofrenia que, supuestamente, tendría el recordado Ferman.

Para ello, el propio actor Onur Tuna se encargó de responderla y despejar todo tipo de dudas. “No soy esquizofrénico, mi médico me lo habría dicho si lo fuera”, expresó muy seguro.

Por otro lado, afirmó que acude al psicólogo pero únicamente con la finalidad de cuidar su salud mental. En ese sentido, explicó que, muchas veces, preparar y trabajar en un personaje trae como consecuencia un gran cansancio debido a la dimensión temporal que tienen las escenas durante las horas de grabación.

Onur Tuna en el papel del médico Ferman Eryiğit en "Mucize Doktor". (Fuente: MF Yapim)

¿QUIÉN ES ELIF DOGAN, LA NOVIA DEL ACTOR ONUR TUNA?

Tras haber triunfado en varios países con su papel de Ferman en la telenovela “Doctor milagro”, Onur Tuna disfruta de su vida de manera tranquila y acompañado de Elif Doğan, una joven que ha logrado conquistar su corazón.

Elif Doğan es una actriz turca y según los propios medios de comunicación de ese país, Onur Tuna ya tendría varios meses de relación sentimental con la joven quien sería 9 años menor que él. Más detalles AQUÍ.

¿DE QUÉ TRATA “DOCTOR MILAGRO”?

“Doctor Milagro” narra la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y con síndrome de Savant, que se convierte en un genio de cirugía pediátrica.

De niño, Ali fue abandonado por su padre quien lo entrega en adopción. Él creció lleno de carencias a través de distintos orfanatos, pero a pesar de las dificultades se graduó en la facultad de medicina con el primer lugar y consiguió trabajo en la unidad quirúrgica en el Hospital Berhayat de Estambul.

El equipo médico verá alterada su rutina cuando el joven se une al equipo como auxiliar de cirugía. El síndrome de Savant o síndrome del sabio es algo que en un principio le dificultará a Ali la comunicación con sus compañeros y pacientes. Sin embargo, Ali irá ganándose el cariño y el respeto de todos.

Doctor Milagro es una de las novelas turcas con más popularidad a nivel internacional. Sin embargo, la historia original del drama surgió en Corea. ¿Sabías que a la fecha hay cuatro adaptaciones de esta serie? Aquí te contamos cuáles son.