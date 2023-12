La serie “Zom 100: Bucket List of the Dead” (en su idioma original: “Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto”) fue uno de los estrenos más emocionantes del 2023. Lo cierto es que la adaptación del manga de Kotaro Takata y Haro Aso encantó a miles de espectadores y, para su satisfacción, cierra su primera entrega con sus episodios 10, 11 y 12. ¿Sabes cómo puedes disfrutar de estos imperdibles capítulos? Pues, a continuación, te cuento cómo y a qué hora ver el final de la temporada 1 del anime de Crunchyroll y Netflix.

Vale precisar que la producción es la versión animada del live-action homónimo y está dirigida por Kazuki Kawagoe y Hanako Ueda. Además, cuenta con un guion a cargo de Hiroshi Seko y la banda sonora de Makoto Miyazaki.

Así, nos acercamos a la historia de un joven de 24 años que trabaja demasiado. Entonces, cuando por fin decide vivir la vida y crear una lista de cosas por hacer... aparecen zombis en su ciudad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Zom 100: Bucket List of the Dead”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE “ZOM 100: BUCKET LIST OF THE DEAD”?

Los capítulos 10, 11 y 12 del anime “Zom 100″ se estrenan de forma simultanea el lunes 25 de diciembre del 2023, como un verdadero regalo navideño.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE “ZOM 100: BUCKET LIST OF THE DEAD”?

Los tres episodios con los que termina la primera entrega de “Zom 100: Bucket List of the Dead” se estrenan de acuerdo a la siguiente programación.

Horario según cada país:

México: 3 a.m.

Guatemala: 3 a.m.

Honduras: 3 a.m.

El Salvador: 3 a.m.

Nicaragua: 3 a.m.

Costa Rica: 3 a.m.

Perú: 4 a.m.

Colombia: 4 a.m.

Panamá: 4 a.m.

Ecuador: 4 a.m.

Venezuela: 5 a.m.

Bolivia: 5 a.m.

República Dominicana: 5 a.m.

Puerto Rico: 5 a.m.

Chile: 6 a.m.

Paraguay: 6 a.m.

Argentina: 6 a.m.

Uruguay: 6 a.m.

España: 10 a.m.

¿CÓMO VER EL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE “ZOM 100: BUCKET LIST OF THE DEAD”?

Los episodios 10, 11 y 12 de “Zom 100″ estarán disponibles en Netflix y Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutarlos, solo necesitas contar con una suscripción a cualquiera de estas plataformas de streaming.

El póster de "Zom 100", anime basado en el manga de Kotaro Takata y Haro Aso (Foto: BUG FILMS)

