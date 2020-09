Belinda , además de resaltar su belleza durante la edición 2020 del programa “La Voz” , no dudó en sorprender a más de uno con sus elegantes y atrevidos looks que robaban no sólo las miradas de los televidentes, sino que eran motivo de comentarios en las redes sociales y medios de comunicación.

Pese a que siempre lució espectacular, hubo una ocasión en el que toda la atención se centró en un accesorio. Nos referimos a la vez que llevó puesta sobre la cabeza una costosa corona. A continuación, te contamos cómo llegó a obtener esta lujosa pieza.

La vez que la artista lució la costosa corona (Foto: Belinda / Instagram)

UNA CORONA QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDA

Cuando la cantante se presentó en el programa con esta ostentosa corona, las reacciones no se hicieron esperar y muchos internautas aseguraron que Belinda se la llevó de un set, donde había grabado un video musical hace siete años, informó Milenio.

¿A qué videoclip se referían? Al que la artista grabó junto al grupo Motel en 2013. La canción que filmaron lleva por título “Sueño de ti”.

Debido a los rumores de que ella se había apoderado y llevado dicho accesorio sin pagarlo, los integrantes de la agrupación salieron para aclarar lo que realmente ocurrió. Cabe precisar que además de la corona, ella portó un collar, aretes y otras cosas de la marca Dolce & Gabbana para la grabación.

La cantante publicó en sus redes sociales imágenes luciendo la lujosa corona (Foto: Belinda / Instagram)

“Ella [Belinda] en ese momento estaba muy enterada de la colección. Si recuerdo correctamente, de Dolce & Gabbana, no sé qué año. Se la prestamos, no la regresaron, creo que... ¡No!, es una broma, se la obsequiamos en esa participación que estuvo increíble ese video”, dijeron, Rodrigo Dávila y Billy Méndez, de Motel, al programa Ventaneando.

Asimismo, contaron cómo fue que la jurado de “La Voz” escogió todo lo que iba a lucir. “Ella entró y quiso usar ese vestuario porque pues se veía espectacular y, al final, parte del video que hace que luzca tan cañón es sin duda el vestuario que trae ella”.

SE QUEDÓ CON OTROS ACCESORIOS MÁS

En otro momento contó que la cantante pudo quedarse no sólo con la corona, sino con otros accesorios más que lució en el videoclip y también en una de las ediciones de “La Voz”. Pese a que estaba agradecidos por la colaboración, ellos mencionaron que no pudieron darle el vestido porque era muy costoso.

“Todo su atuendo, la marca [Dolce & Gabbana] se lo dio para que lo filmara; pero bueno, el atuendo se salía un poco de nuestro presupuesto y por lo menos ella creo que pudo quedarse con la corona y, si recuerdo correctamente, con un dije o unos aretes”, mencionó Dávila.

MÁS SOBRE BELINDA