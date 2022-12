El mundo está lleno de buenas acciones y, en muchas ocasiones, estas vienen de parte de las autoridades y a pocos días de Navidad. Esta es la historia de dos ancianos que caminaban bajo la lluvia hasta llegar a su destino y fueron vistos por unos oficiales de Puerto Rico. Ellos no dudaron en subirlos a la patrulla y acompañarlos para que estén a salvo. Una foto compartida en Facebook se volvió viral y permitió conocer este caso especial.

“Ellos mega contentos y agradecidos por haberlos ayudado que hasta una foto nos pidieron para recordar el momento”, contó el policía Nelson Morales en su perfil de la red social.

La pareja de abuelos se dirigía a visitar a su hija cuando los sorprendió la fuerte lluvia en la isla de Puerto Rico, en una zona de alto riesgo. Fue ahí cuando los dos oficiales de la policía les dieron una mano.

“Anécdota del día. Patrullando por mi área de trabajo me encuentro estos dos seres maravillosos de 85 años y 79 años caminando por un área muy peligrosa, cuando me detengo a dialogar con ellos me dicen que querían llegar a la casa de su hija que la extrañaban mucho (un tramo de 3 horas y media a pie) bajo una lluvia bien fuerte”, agregó el agente de la División de Patrullas de Carreteras.

Nelson Morales explicó que tuvo que conversar con su supervisor antes de dejarlos subir a la patrulla y tras recibir el visto bueno los ayudó. “Ellos mega contentos y agradecidos por haberlos ayudado que hasta una foto nos pidieron para recordar el momento. Amo mi trabajo y amo servir a los ciudadanos de mi Puerto Rico”, agregó.

La publicación realizada el 17 de diciembre viene acumulando gran cantidad de ‘me gusta’ y comentarios en donde se destaca la buena labor de los policías, pero también se cuestiona por qué la hija no los visita haciendo que sus padres se expongan a caminar varias horas hasta su casa.

“Hermoso gesto!!! Bendiciones no todo está perdido”, “Ustedes son de los agentes que deben reconocer en vida, Dios los bendiga siempre. Y la hija si está bien que no espere que mueran para ir a llorar”, “Eso es la Navidad, hacer patria!!! Felicidades y gracias gracias gracias”, “Eso es verdadera vocación. Excelentes servidores públicos que van más allá de sus deberes”, “Excelente trabajo de los policias perooo yo no dejaría que mis padres hagan ese maratón y yo como hijo iría donde ellos”, fueron algunas de las frases expresadas por los usuarios tras volverse viral la historia de los dos abuelos.

Síguenos en nuestras redes sociales: