Un streamer (anglicismo para transmisor en línea) de Estados Unidos no pudo contener las lágrimas al obtener su primer espectador y suscriptor en un video en vivo después de esperar casi una hora. Se trata del usuario NickCKelly de Twitch, que previamente compartió en Reddit el anuncio que iba a presentar una transmisión en la que iba a hablar sobre problemas mentales, una situación que se ha agravado en el mundo entero a raíz de la pandemia de Covid-19.

Lo curioso es que el anfitrión del streaming asegura que esperó pacientemente alrededor de 48 minutos hasta que alguien finalmente se unió a su charla titulada “Por qué tengo esperanza en el futuro de la humanidad”. El extracto de su emotiva reacción al ver por fin a alguien conectado fue replicada el pasado 15 de enero en Reddit por el usuario u/Avoxio, que acumula hasta el momento miles de reproducciones y cientos de comentarios.

“Tengo mi primer espectador. Wow, esto es asombroso, hola. Me siento genuinamente honrado de tenerte en mi transmisión, eres el primer espectador que he tenido. He estado transmitiendo durante 48 minutos. Y ya sabes, estaba empezando a verse un poco, un poco sombrío. Pero acabas de alegrarme el día. Me alegra mucho tenerte aquí. Siento que voy a llorar, hombre”, dijo NickCKelly, que volvió a llorar al ver cómo se les unía una persona más.

“Ahora tengo otro más, bienvenidos a la transmisión, muchachos. Lo siento, lo siento. Simplemente me alegra haber esperado tanto como lo hice por esto… Me siento honrado de tenerlos aquí y ahora, no sé si entiendan cuánto significa esto para mí, el que ustedes estén aquí”, agregó el emocionado presentador, que recibió del par de usuarios que se conectaron a su streaming comentarios del tipo “no hay necesidad de llorar” por algo como eso.

Para darle contexto al emotivo segmento compartido en Reddit , el usuario u/ Avoxio precisó que tanto él como unos amigos estaban navegando por Twitch hace unas semanas y se toparon con la transmisión de NickCKelly. “Su streaming nos intrigó un poco así que decidimos hacerle una visita. Se alegró mucho al vernos y nos explicó por qué se puso tan emocional. Él solo quería ayudar a las personas compartiendo sus experiencias y pensamientos”, precisó.

“Al principio pensamos que nos estaba ‘troleando’ así que lo fastidiamos un poco sin pensar mucho al respecto, pero a lo largo de nuestra conversación nos percatamos que estaba siendo genuino y muy apasionado. Decidimos publicar esto en aras de que obtenga un mayor reconocimiento, porque realmente quiere que lo que dice llegue allá afuera y ayuda a la gente”, agregó el autor del comentado video viral en varias redes sociales.

Si bien varios se refirieron a la interacción del streamer con sus espectadores como algo “genuino”, “asombroso” e incluso recibió numerosos halagos de otros creadores de contenido que simpatizaron con su esfuerzo, hubo algunos que aseguraron de plano que se trataba de un engaño o de una simple estrategia publicitaria para obtener más seguidores apelando a la lástima de los internautas.

En respuesta a las críticas a sus detractores y profundizar sobre lo visto en el video viral del extracto de su transmisión en Twitch , el propio NickCKelly se unió a Reddit para aclarar que la razón por la que se puso a llorar fue porque se dio “cuenta que hay personas que sufren” allá afuera y que “los problemas mentales causados por el COVID-19 no son una broma”, por eso fue que decidió crear una plataforma para que la gente acuda a él y hablen sobre sus cosas.

“No quería que nadie se sintiera solo durante todo esto. Realmente duele pensar en eso (…) Comencé a llorar porque asumí que la gente que vino de Reddit lo hizo por mí y para pedirme ayuda. Ya sea un consejo o solo siendo alguien amigable con quien conversar. Por eso sucedió esto. No fue porque esté obsesionado con Internet (de hecho, no lo uso tanto como algunos pueden pensar), es porque quería ayudar a las personas que lo necesitaban. Espero que esto aclare algunas cosas”, se lee en su pronunciamiento del que hizo eco la revista Newsweek.